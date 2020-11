Caravelas chegam às praias de Búzios

A Guarda Marítima Ambiental de Búzios encontrou uma Caravela (Physalia physalis) na Praia dos Ossos na manhã de quarta-feira (11), na altura do Iate Clube. As Caravelas pertencem ao mesmo grupo das águas-vivas, os cnidários, porém possuem uma bolsa púrpura ou avermelhada que flutua por cima da linha d’água e que pode ser vista mais facilmente. Apesar da beleza, deve-se evitar o contato, pois os tentáculos que chegam a medir até três metros, podem causar ferimentos graves.



De acordo com a Guarda Marítima Ambiental, o Inea e o CTA já foram comunicados. É importante que a população informe imediatamente a Secretaria de Meio Ambiente caso a espécie seja avistada. A GMA recolhe o animal vivo e entrega ao CTA. O aparecimento das Caravelas é mais comum no verão, mas de acordo com os guardas marítimos ambientais uma colônia desses animais chegou ao litoral de Búzios trazida pelas correntes marinhas. O telefone para contato é o (22) 2623-0196.



Em caso de acidentes é necessário sair imediatamente da água para não haver mais contato com o animal. A sensação de ardência costuma ser imediata. Em caso de febre, enjoo, tontura, dor de cabeça, vômito e arritmia cardíaca procure um médico, pois estes sintomas podem indicar que o acidente foi mais grave.



Caso uma água viva entre em contato, a orientação é que não tente tirar os tentáculos da pele. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a orientação é lavar a área afetada com bastante água, mas com água salgada. Não usar água potável ou mineral, pois pode aumentar a dor. Usar vinagre para a limpeza do ferimento ajuda a neutralizar a ação do veneno.



Não lave com urina, pasta de dente, pomada ou qualquer outro produto. A urina pode infeccionar a região afetada, e os demais produtos tendem mais a prejudicar do que aliviar. Outra dica é não tentar retirar os tentáculos usando uma toalha ou pano. Esfregar a pele pode liberar ainda mais veneno dos tentáculos. Retire os tentáculos usando água salgada e com a ajuda de uma pinça ou usando luvas. Em seguida, lave o local novamente.