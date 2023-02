Caravana de Arte e Lazer em São Gonçalo

A Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg) leva para mais dois bairros o projeto “Caravana de Arte e Lazer” neste fim de semana. No sábado (11), a Caravana será realizada na Rua Itamirim, lote 7, quadra 54, no bairro Vista Alegre, das 9h às 13h. No domingo (12), no mesmo horário, o projeto vai passar pela Rua João Campos de Medeiros, 295, no bairro Almerinda.



A Caravana de Arte e Lazer foi criada com a ideia de percorrer as principais áreas de vulnerabilidade social da cidade, levando práticas sociais, esportivas e recreativas às crianças. Durante a realização do projeto, os moradores da localidade onde a Caravana está inserida têm acesso a brincadeiras lúdicas, atividades esportivas e artísticas, oficinas de pintura e desenhos, pintura facial, aulas de dança, além de barraquinhas de algodão doce, cachorro quente e pipoca.



Desde o ano passado, o projeto já passou por mais de 20 bairros. Semanalmente, a Prefeitura de São Gonçalo divulga os locais que vão receber a “Caravana de Arte e Lazer” em seus canais oficiais de comunicação.

Serviço:

Sábado (11): Rua Itamirim, lote 7, quadra 54, Vista Alegre, das 9h às 13h

Domingo (12): Rua João Campos de Medeiros, 295, Almerinda, das 9h às 13h.