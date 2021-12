Caravana da Inclusão faz ações sociais em Itaipuaçu

O final de semana foi de ações sociais em uma das regiões mais populosas de Maricá. A Secretaria de Políticas Inclusivas levou neste sábado (18) a Caravana da Inclusão para o distrito de Itaipuaçu, promovendo um dia especial com atividades de lazer e diversão com acessibilidade e inclusão para pessoas com deficiência.

O evento itinerante contou com intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras), show de mágica, personagens vivos, brinquedos pedagógicos,e versões adaptadas de brincadeiras, além de pipoca, picolé e algodão.

De acordo com Cris Perlingeiro, gerente da equipe técnica do Centro de Referências de Políticas Inclusivas, a ação aberta ao público celebra a criação do decreto municipal que estabelece a Semana de Acessibilidade e Inclusão, entre os dias 3 e 10 de dezembro.

“A proposta é promover uma atividade verdadeiramente inclusiva e acessível para toda a sociedade. Tudo foi pensado para que a pessoa se sinta à vontade e possa participar de todas as atividades e brincadeiras inclusivas”, disse Cris informando ainda que buscou crianças efamílias que não conseguiriam chegar ao local do evento sozinhas.

Moradora do Residencial Carlos Marighella, Vanessa Nascimento foi responsável por levar 12 crianças e 4 adultos com deficiência do condomínio para o evento. Ela disse que disponibilização de uma van para o transporte das pessoas reafirma o compromisso da Prefeitura de Maricá em promover a inclusão com acessibilidade.

“Sem o transporte não teríamos condições de estarmos aqui. Temos mães e crianças com algum tipo de limitação e proporcionar isso a eles é uma forma de aceitação junto às atividades do nosso município. Muitas vezes elas não conseguem se deslocar. O projeto está de parabéns. As crianças estão à vontade, os adultos se divertindo e aqui não há diferença entre as pessoas”, afirmou.

A Caravana da Inclusão aconteceu no campo de futebol da Rua Alcides Francisco da Cruz (antiga Rua 3), no loteamento São Bento da Lagoa, em Itaipuaçu.

Foto: Pedro Solis/Prefeitura de Maricá