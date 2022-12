Caramujos são vistos em praça no Ingá

Dois caramujos foram vistos por pedestres, na manhã de hoje (12), na Praça César Tinoco, no Ingá, Zona Sul de Niterói. A Prefeitura de Niterói afirmou que os animais já foram recolhidos e forneceu uma série de orientações de como moradores devem agir em casos do tipo.

As imagens foram enviadas por um leitor ao WhatsApp do JORNAL A TRIBUNA, (21) 97848-4642. De acordo com a administração municipal, os animais são da espécie conhecida como “Caramujo Gigante Africano”, introduzida ilegalmente no Brasil.

A Prefeitura de Niterói informou que realiza rotineiramente o trabalho de manutenção, limpeza das praças e locais públicos, o que previne o aparecimento dos caramujos. Quando os moluscos aparecem, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realiza o recolhimento.

Caso ocorra o surgimento dos caramujos nas residências, o morador pode entrar em contato com o CCZ pelo telefone (21) 2625-8441. Em relação à praça do Ingá, profissionais do CCZ já estiveram no local e retiraram os animais.

A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que manter a limpeza periódica dos quintais, retirada de entulhos e capina dos terrenos são estratégias importantes para conter a proliferação dos caramujos africanos.

O Caramujo Gigante Africano é um molusco originário da África. Foi introduzido ilegalmente no Brasil e aparece em grande quantidade, principalmente em épocas de chuva. Algumas medidas, como limpeza periódica dos quintais, retirada de entulhos, capina dos terrenos, são estratégias importantes para conter a proliferação dos caramujos africanos.