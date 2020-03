Caramujo é primeiro bairro de Niterói a ganhar kits de higiene no combate ao Coronavírus

O Caramujo foi o bairro escolhido para receber os primeiros 3 mil dos 80 mil kits de higiene que serão distribuídos pela Prefeitura como mais uma arma no combate ao Coronavírus. O plano é que até 10 de abril todas as 80 mil famílias atendidas porta a porta pelo Programa Médico de Família, em todas as comunidades carentes da cidade, já tenham recebido seus produtos que contam com álcool, sabonete líquido, sabão em pó e água sanitária.

A Prefeitura de Niterói também providenciou o arrendamento de dois hotéis pelo período de 4 meses para acolhimento dos servidores, em especial os da saúde, que estarão trabalhando nos hospitais, e outro para ampliar o acolhimento moradores de rua. O Município também prepara centros de quarentena para infectados em comunidades pobres da cidade.





Até o momento, são 42 casos confirmados em residentes em Niterói, sendo que 25 em isolamento domiciliar (monitorados pela Saúde), 9 internados (dos quais 5 em UTI), 7 recuperados que já tiveram em alta e 1 óbito.