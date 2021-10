CAPS em São Francisco é motivo de reclamações de moradores do bairro

Som alto, discussões, pessoas ficando na rua e falta de espaço na calçada são as queixas mais comuns

Destinado a cuidar de pessoas que se encontram em situação de rua ou que precisam de outro tipo de acolhimento, o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Casa do Largo, em São Francisco, vem sendo motivo de queixas dos moradores nos últimos anos. E segundo vizinhos do local, as razões para reclamar do centro ficaram ainda maiores nos últimos meses.

Localizado na Avenida Presidente Roosevelt, o Caps está em uma das principais vias do bairro, conhecido pela característica residencial e por ter muitos aposentados e gente idosa. E é justamente o medo de perder esse clima de tranquilidade que incomoda os moradores vizinhos à instituição, como Ilana Ferreira.

Filha de um idoso de 92 anos e ajudando na criação de um sobrinho com autismo, de 8, a moradora explica que precisa conviver diariamente com barulho intenso provocado por som alto de música. E ela questiona como um local destinado a acolhimento social tem interno que consegue entrar com equipamento de som bluetooth.

“É um horror a barulheira. Tenho filho e sobrinho que precisam se concentrar para assistirem aula virtual. Já fiz vários vídeos com meu celular e para o som sair bem audível em uma filmagen é porque o volume está altíssimo. Eu queria saber qual é a providência que o Caps Casa do Largo vai tomar. O que a FeSaúde vai fazer? Ninguém consegue estudar, trabalhar e fazer nada”, desabafa Ilana.

O vídeo abaixo mostra um som alto de música vindo do local.

Vídeo: Ilana Ferreira

Já o registro abaixo mostra, aparentemente, um acolhido discutindo com alguém no Caps.

Vídeo: Ilana Ferreira

Pedidos de esmola e falta de espaço para pedestre em calçada

Uma vizinha de Ilana, dona Odalir, afirma que já foi interpelada por pessoas pedindo dinheiro. Imaginando que eram moradores de rua, ela descobriu posteriormente que os pedintes são, segundo a moradora, residentes no Caps Casa do Largo. Ilana corrobora a fala da vizinha e cita a “mistura” entre os tipos de pacientes.

“Ali é uma misturada danada. É usuário de drogas misturando com pacientes que têm algum tipo de transtorno mental. E aí fica essa bagunça deixando nós, moradores, sem nenhuma condição de segurança”, relata Ilana.

Outra reclamação de Ilana é da falta de estrutura externa do local. Ela explica que a calçada do Caps é praticamente nula. Por esta razão, muitos acidentes acontecem na via, na altura do local. E a moradora detalha que o pedestre precisa ter atenção na hora de passar pela área para não ser atropelado. O vídeo abaixo, feito por ela, mostra uma idosa tendo que passar pela rua ao lado de uma acompanhante no mesmo instante em que vários carros passam pela via.

Vídeo: Ilana Ferreira

Já a foto abaixo, do dia 19 de outubro, é de um morador atropelado. O problema também se deve, de acordo com Ilana, das ambulâncias ficarem estacionadas em frente ao Caps, piorando o problema existente da falta de espaço e recuo da calçada.

Ambulância do Corpo de Bombeiros fazendo o resgate de morador atropelado em frente ao Caps. Foto: Ilana Ferreira.

Posicionamento da prefeitura

Após as reclamações do moradores, a reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Niterói para saber um posicionamento da administração, já que o assunto envolve mais de uma pasta ligada ao Executivo Municipal.

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde) explicou que aconteceu há pouco tempo um acordo entre os responsáveis da unidade e a vizinhança. Além disso, se encontra à disposição para resolver qualquer tipo de problema.

“Recentemente foi realizada uma pactuação entre os gestores do serviço e a comunidade vizinha à unidade para que, caso haja algum incômodo, os moradores façam contato com a administração do serviço para que o som seja modulado. A Gerência de Atenção Psicossocial está à disposição dos moradores para esclarecimentos”, explicou a FeSaúde em nota.

Já a Secretaria Municipal de Urbanismo e Infraestrutura não se posicionou sobre a questão envolvendo a calçada do local.