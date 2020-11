Capitão Nelson surpreende Gadelha e se elege prefeito de São Gonçalo

Capitão Nelson (Avante) conseguiu o parecia muito difícil, equilibrar e vencer a disputa para a prefeitura de São Gonçalo no segundo turno, surpreendendo Dimas Gadelha (PT). Capitão Nelson, que não era apontado como favorito na disputa no segundo turno, e conseguiu “virar o jogo” e se elegeu prefeito.

Capitão Nelson teve 50,79% dos votos válidos contra 49,21% de Gadelha.

“Devo isso tudo a minha família, aos meus amigos, à esta equipe maravilhosa e a todos que me apoiaram até aqui. Que orgulho que tenho da minha cidade! Que orgulho que tenho de ser gonçalense. Saio desta campanha vitoriosa de cabeça erguida e com disposição de honrar cada voto que me foi confiado. São Gonçalo tem jeito e o gonçalense fez a escolha certa. Eu vou provar que todos os votos em mim confiados foram acertados. Vamos juntos, construir a São Gonçalo que queremos”, afirmou Capitão Nelson, o novo prefeito de São Gonçalo, em discurso emocionado.

A abstenção no município neste segundo turno atingiu 223.227 ( 33,64%) votos, os votos em branco até o momento são 18169 (4,13%) e os nulos 48745 ( 11,07%).

PRIMEIRO TURNO

No primeiro turno, Dimas Gadelha teve 117.346 votos (31,36% dos votos) e Capitão Nelson teve 85.399 (22,82% dos votos) e os dois foram para o segundo turno.