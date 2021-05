Capitão Nelson recebe representantes de shoppings

Representantes da Aliansce Sonae Shopping Centers que administra o São Gonçalo Shopping e o Pátio Alcântara se reuniram hoje com o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, para criar um ambiente favorável ao setor econômico.

No encontro, na noite de terça-feira, o chefe do Executivo recebeu as demandas referentes à oferta de transporte coletivo, iluminação e segurança.

“Quando um empreendedor investe no shopping, ele precisa de uma estrutura que permita a mobilidade de funcionários e clientes, com horários regulares e adequados. Essa estrutura também passa pela segurança e essa conversa foi muito proveitosa”, comentou Ulisses Silva, superintendente regional da Aliansce Sonae, que estava acompanhado pela empreendedora Alessandra Araújo e a superintendente do São Gonçalo Shopping, Priscilla Leão.

Apesar do cenário ainda delicado por conta da pandemia, novas frentes de trabalho vão surgir até o fim do ano, garante o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcio Picanço, gerando emprego e renda para a população gonçalense.

“Tratamos de algumas medidas e seguimos trabalhando para proporcionar um ambiente de bons negócios para atrair mais lojas. O São Gonçalo Shopping vai abrir mais 15 lojas até o final do ano, gerando, no mínimo, 150 vagas diretas na cidade”, comentou o secretário, acompanhado do subsecretário Alex Asth.