Capitão Nelson, prefeitável em São Gonçalo pelo Avante, faz campanha no Gradim, na Trindade e no Rocha

O candidato à Prefeitura de São Gonçalo pelo partido Avante, Capitão Nelson, deu continuidade à sua agenda de campanha neste final de semana. No sábado (10), caminhou na rua da Feira, no bairro do Gradim, acompanhado de sua equipe e apoiadores. Durante o trajeto, apresentou a comerciantes e pedestres as suas propostas de governo caso eleito.

Entre as principais questões levantadas pelos populares daquela região estão pedidos por melhorias na saúde, educação e segurança. À tarde, o ex-deputado estadual e vereador licenciado se reuniu com apoiadores e moradores no bairro da Trindade.

No domingo (11), caminhou por outra feira, a do Rocha, conhecida por seu famoso pastel com caldo de cana. Também nessa ocasião, o prefeitável apresentou suas propostas de governo aos feirantes e clientes do local.