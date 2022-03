Capitão Nelson ‘joga a toalha’ sobre o Clube Tamoio

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), “jogou a toalha” em relação ao imbróglio envolvendo o tombamento do Clube Tamoio. Em entrevista exclusiva ao jornal A TRIBUNA, o mandatário afirmou que a Prefeitura não irá mais se envolver na discussão. Na semana passada, ele havia vetado o Projeto de Lei que “destombava” o local, mas o veto foi derrubado pela Câmara dos Vereadores.

“O que a cidade, os associados e a história que aquele clube carrega vão ganhar com isso? Acho que as pessoas têm que colocar a cabeça para funcionar. A Prefeitura de São Gonçalo não está se envolvendo nesse problema. Fiz aquilo com a minha consciência e vetei o projeto de destombamento porque é um patrimônio do Município, só que temos que pensar no todo e não em nós mesmos”, disse o Prefeito.

Nelson explicou que, judicialmente, o atual proprietário do espaço adquiriu o clube, mas o tombamento o impedia de fazer intervenções no local. O prefeito também recordou que ainda há a pendência do tombamento pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), que ainda está pendente de sanção ou veto pelo governador Cláudio Castro (PL).

“Eu acho que a Prefeitura não tem que entrar nesse imbróglio. Eu não quero que o Tamoio ocasione um imbróglio para a cidade. Um empresário comprou, é o dono judicialmente. O que estava ‘preso’ era o tombamento, A Alerj foi e tombou. O que vai acontecer? Vai ficar aquilo fechado? Aquele elefante branco que ninguém pode mexer? Uma briga judicial durante 200 anos?”, completou Capitão Nelson.

Veto derrubado

Os vereadores da Câmara Municipal de São Gonçalo derrubaram o veto do prefeito Capitão Nelson sobre o projeto de Lei que prevê o destombamento do Clube Tamoio, no Centro de São Gonçalo. A decisão foi tomada na Sessão Ordinária de quarta-feira (9), pelo placar de 18 votos pela derrubada contra 8 favoráveis a favor da manutenção da decisão do alcaide gonçalense.

Apesar do tombamento do clube gonçalense ter sido aprovado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), através de projeto de lei votado na semana passada, sem a sanção do Governador Cláudio Castro, o Tamoio está desprotegido e seus novos donos desimpedidos para dar outra finalidade à edificação do clube após a promulgação da lei pelo Legislativo gonçalense.