Capitão Nelson vota em colégio no Laranjal

O candidato a Prefeitura de São Gonçalo, Capitão Nelson (Avante), acaba de votar no Colégio Batista de Laranjal. Ele está na disputa no segundo turno junto com Dimas Gadelha (PT).

Capitão Nelson ficou em segundo lugar nas votações do primeiro turno, no dia 15 de novembro, com 22,82% dos votos. “O trabalho já foi feito ao longo desta eleição, agora é com o eleitor, são eles que irão decidir o futuro de nossa cidade pelos próximos quatro anos. Mas sigo confiante que os gonçalense escolherão o candidato certo”, disse Capitão Nelson.

O prefeitável ficará aguardando o resultado das apurações deste segundo turno em casa.

A votação em São Gonçalo vai até as 17h e de acordo com o TRE-RJ são 663,8 mil eleitores e ao todo a cidade tem 1.814 sessões em 154 locais da cidade. Os eleitores precisam ficar atentos aos protocolos de prevenção. Para reduzir a possibilidade de contágio, o uso de biometria para a eleição de 2020 foi descartado.

Além de São Gonçalo, as cidades de Campos dos Goytacazes, Petrópolis e São João de Meriti também estão com segundo turno para prefeito; além da capital Rio de Janeiro.