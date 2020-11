Capitão Nelson ganha reforço no segundo turno

Em um evento oferecido pelo PSD na manhã desta segunda-feira (23), o deputado estadual, Coronel Salema (PSL), o delegado e deputado estadual, Carlos Augusto Nogueira (PSD) e o deputado federal Altineu Cortes (PL), declararam apoio ao candidato do Avante que concorre à prefeitura de São Gonçalo, Capitão Nelson.

O candidato derrotado no primeiro turno, o ex-deputado federal, Roberto Sales (PSD), também estava no evento e reforçou o apoio que já havia declarado há alguns dias em sua rede social.

“Seria uma tendência natural minha votar em Capitão Nelson no segundo turno, porque temos alguns posicionamentos semelhantes quanto ao conservadorismo e aos costumes cristãos e também propostas como a abertura de escolas cívico-militares e postos de saúde 24 horas distribuídos pelos distritos, o aumento do efetivo do programa São Gonçalo Presente, o apoio à Guarda Municipal, a implantação do videomonitoramento das ruas, a luta contra o aborto e a defesa da família tradicional, além da capacidade dele de articulações em Brasília para trazer mais recursos para a cidade. Por esses e outros motivos, voto 70”, justifica.

Ricardo Pericar (PSL), outro candidato que perdeu a disputa no primeiro turno, declarou apoio ao Capitão. Em um vídeo na rede social, Nelson se disse surpreso com o apoio do ex vice-prefeito.

“Foi uma grata surpresa receber o apoio do Ricardo Pericar. Eu tenho certeza que estamos no caminho certo e seguindo ao lado das pessoas de bem”, disse Capitão Nelson.

Pericar enfatizou que tomou a decisão do apoio para não permitir que o PT governe o município. “eu venho lutando muito contra a corrupção. E quero uma promessa sua de que você vai se empenhar para não deixar o PT governar São Gonçalo. Estive dois meses em Brasília e sei do que essa turma é capaz. Conto com você”, disse.