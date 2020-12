Capitão Nelson é diplomado prefeito de São Gonçalo

Capitão Nelson, prefeito eleito de São Gonçalo, foi diplomado nesta sexta-feira (18). Na oportunidade, o futuro Chefe do Executivo gonçalense, que tomará posse no primeiro dia de janeiro do próximo ano, afirmou estar pronto para os próximos quatro anos.

“Estou ansioso para tomar posse, no primeiro dia de janeiro, para pôr em prática tudo aquilo que pensamos e estudamos nos últimos anos. Vamos honrar todos os votos recebidos e vamos governar para todos. Devido a pandemia, teremos uma atenção especial, neste primeiro ano, ao setor da Saúde. Precisamos vencer esta guerra o mais rápido possível, sem medir esforços”, afirmou Capitão Nelson.

Capitão Nelson (Avante) foi eleito com 189.719 (50,79%) dos votos válidos. Uma equipe de transição já frequenta a Prefeitura de São Gonçalo e o corpo de secretários está em definição.