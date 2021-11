Capitão Nelson é denunciado por preconceito religioso e improbidade administrativa

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, foi denunciado por preconceito religioso e improbidade administrativa. O caso foi parar no Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) através do deputado estadual Átila Nunes (MDB), que denunciou uma diferença exorbitante no planejamento de verba para construção de diferentes museus religiosos. Enquanto para a construção do Museu da Umbanda foi destinado R$ 10 mil reais para o Museu Católico e para o Museu Gospel, foram disponibilizados R$ 1 milhão para cada.

“Capitão Nelson separou uma verba ridícula de R$ 10 mil para construir o Museu da Umbanda em São Gonçalo, que é a terra onde nasceu a Umbanda, enquanto destinou 100 vezes mais de verba para museu gospel. Fomos ao Ministério Público e denunciamos o Capitão Nelson e vamos até o final pedir a condenação dele”, contou o deputado Átila que é relator da CPI da Intolerância Religiosa no Rio.

O planejamento da verba destinada para construções desses espaços culturais/religiosos está tramitando na Câmara Municipal de São Gonçalo, já que alguns vereadores pedem a equiparação dos valores para o Museu Gospel, Católico e da Umbanda.



A Prefeitura de São Gonçalo foi questionada sobre o caso mas ainda não se manifestou.