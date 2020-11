Capitão Nelson continua a liderar pesquisas

Uma nova pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número RJ-01479/2020, aponta que o Capitão Nelson continua sendo o mais cotado para assumir o comando do município de São Gonçalo nos próximos quatro anos. Com 26,5% das intenções de votos entre os 800 entrevistados entre os dias 11 e 12 de novembro, o candidato do Avante aparece em primeiro lugar. Dimas Gadelha (PT) subiu para segundo lugar com 20,6%, deixando para trás os candidatos Dejorge Patrício (Republicanos) com 17,5%, Ricardo Pericar (PSL) com 3,8%, José Luiz Nanci (Solidariedade) com 3,4 %, Dayse Oliveira (PSTU) com 1%, Isaac Ricalde (PcdoB) com 0,9 %, Roberto Sales (PSD) com 0,8 % e Rodrigo Piraciaba (PSB) com 0,5%.



Os eleitores que demonstram intenção de votar nulo ou em branco somam 15,1% e 10% não sabem e não responderam. A margem de erro da pesquisa é de 3,5%. Caso aconteça um segundo turno entre os candidatos Capitão Nelson e Dejorge Patricio (Republicano), 36,5 % dos eleitores votariam no candidato do Avante. Enquanto 34,5% votariam em Dejorge. Se as opções para o segundo turno forem Capitão Nelson e Dimas Gadelha, 39,4% dos eleitores confiariam seu voto ao Capitão. E 36% votariam no candidato petista.



Diferente da pesquisa divulgada no último dia 5 de novembro, onde a vitória seria do candidato Dejorge Patrício, caso acontecesse um segundo turno entre ele o candidato do PT, Dimas Gadelha, dessa vez o embate daria vitória para Dimas com 35,6%, contra 33% do candidato do Republicano.



Aos 800 eleitores que participaram da pesquisa, também foi perguntado quem eles acham que vencerá a eleição independente do seu voto. Novamente Capitão Nelson ficou em primeiro lugar com 31,6% dos votos. Seguido de Dejorge Patrício com 19,3% e Dimas Gadelha com 18%.

Quando o assunto é rejeição, o atual prefeito, José Luiz Nanci, permanece em primeiro lugar, dessa vez com 38,5 % dos eleitores dizendo que não votariam nele para prefeito do município.

A pesquisa foi contratada à firma LM Fagundes Furtado/Izipag, pelo diretório regional do Partido Liberal.



Lembrando que em uma outra pesquisa divulgada no último dia 5 de novembro, a gestão atual foi avaliada como ruim/péssima por 72% dos eleitores ouvidos. Saúde foi considerado o maior problema de São Gonçalo por 67% dos entrevistados. Seguido de Segurança Pública que foi apontado por 44% dos eleitores como um dos maiores problemas da cidade. Educação e corrupção foram citados por 35% e 20% respectivamente.



Até segunda-feira (9), 796 gonçalenses já morreram vítimas de coronavírus e 14,896 moradores foram infectados com a doença, conforme boletim da Secretaria Estadual de Saúde divulgado na última segunda-feira (9).