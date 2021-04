Capitão Nelson comanda tropa de obras em São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deu início às obras de fresagem e recapeamento asfáltico nas Avenidas Humberto de Alencar Castelo Branco (antiga Avenida Edson) e Avenida Jornalista Roberto Marinho, (antiga Avenida Maricá), na segunda-feira (19).

As obras, que acontecem do lado direito da via, no sentido Alcântara, contam com o auxílio de uma máquina fresadora, que realiza o procedimento de remoção do asfalto velho. O mesmo processo será realizado ao longo de toda avenida, que possui cerca de seis quilômetros de extensão, percorrendo os bairros de Santa Catarina, Lindo Parque, Rocha, Galo Branco, Colubandê e Jardim Alcântara.

Durante as obras, agentes da Guarda Municipal auxiliam no ordenamento do trânsito na região, já que a via está parcialmente interditada ao tráfego, que opera no sistema Siga e Pare, para não inviabilizar o fluxo de veículos no local. Os motoristas podem utilizar rotas alternativas.

O prefeito Capitão Nelson, esteve pessoalmente no bairro de Santa Catarina, acompanhando o início das obras na avenida, na manhã desta segunda-feira.

“Estamos acompanhado o primeiro trecho das obras no bairro de Santa Catarina, onde se inicia a troca de todo o asfalto das avenidas Humberto de Alencar Castelo Branco e da Jornalista Roberto Marinho (antiga Av. Maricá). Essa ação irá melhorar o trânsito, trazendo mais segurança para os motoristas e pedestres que utilizam essas vias. Esse é só o início do nosso planejamento de obras que beneficiará muita gente”, disse o prefeito.

Além disso, o Capitão Nelson, agradeceu ao governador Cláudio Castro, pela parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ).

“Quero agradecer ao governador Cláudio Castro que, através da parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem, está fornecendo os insumos para a realização desta obra. Vamos transformar São Gonçalo e ter orgulho de viver aqui”, concluiu.

Para o secretário de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza, as obras irão melhorar as condições para os condutores que utilizam a avenida.

“Na Av. Maricá o asfalto já estava deteriorado, cheia de buracos e desníveis, por isso ela é das primeiras a receber o novo asfalto. Outras rotas já se encontram no cronograma para que também recebam melhorias. As obras continuarão acontecendo pelo município ao longo de toda essa semana”, falou Junior Barboza.

Além do prefeito, participaram da vistoria do início das obras o deputado federal Altineu Côrtes e o secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas.

Obras no município

Equipes dos Departamentos de Conservação e Obras (DCOs) realizam serviços de troca de manilhas, desobstrução de esgoto, limpeza de caixa e remoção de lixo por toda a cidade. Nesta segunda-feira (19), cerca de seis bairros receberam reparos e melhorias. As ações acontecem no bairro do Gradim, Porto da Pedra, Porto da Madama, Boa Vista, Covanca e Neves.

Com o auxílio de uma retroescavadeira e um caminhão, agentes realizam obras de troca de manilhas e fechamento de buraco aberto na Rua Primeiro de Outubro, no Porto da Pedra e na Capitão Luiz Mariano, no Porto da Madama. Nas ruas Lucia Perreira, no Gradim, e Rua Oswaldo Vieira de Souza, no Boa Vista, são executados os serviços de desobstrução de esgoto e limpeza de caixa. Já na rua Adélia Amorim Machado, na Covanca, está sendo realizada limpeza de rua. No bairro de Neves, serviço de remoção de lixo e limpeza no geral.