Capitão Nelson (Avante), candidato a prefeito de SG, leva apoio e projetos para feirantes e ambulantes

Capitão Nelson (Avante), candidato a prefeito de São Gonçalo, caminhou pela tradicional feira de Alcântara, na manhã deste domingo (18), apresentando suas propostas aos feirantes da cidade. “Sou a favor dos trabalhadores, portanto não faz parte dos meus planos acabar com os vendedores ambulantes. Muito pelo contrário, quero melhorar as condições de trabalho da população que fica o dia inteiro sob o sol para levar para casa no fim do expediente o alimento de sua família. Pretendo colocar banheiros químicos nas ruas e organizar a área comercial do município, para que a economia da cidade avance cada vez mais ”, garantiu.

Ao término, ele visitou apoiadores em um campo de futebol no bairro Antonina, onde também realizou gravações para sua campanha política. Ainda hoje à noite, o candidato se encontra com moradores da Venda da Cruz e finaliza sua agenda se reunindo com lideranças religiosas.

Ontem (17) o prefeitável partiu de seu comitê, em Vista Alegre, em caminhada e carreata por vários bairros gonçalenses. O ex-deputado estadual e vereador licenciado passou pelos bairros Bandeirantes, Alcântara, Mutondo e Trindade, discursando para os passantes. A ação terminou na sede do seu partido, no Centro, às 17h. Na noite de sábado, ainda se reuniu com moradores e apoiadores no bairro do Paraíso e do Porto Velho.