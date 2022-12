Capitão Guimarães é preso em Niterói

O ex-militar e apontado como um dos chefes do jogo do bicho, Aílton Jorge Guimarães, o “Capitão Guimarães”, foi preso, na manhã de hoje (7), em Camboinhas, Região Oceânica de Niterói. Ele é um dos alvos da Operação Sicário, da Polícia Federal e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

Até o momento, duas pessoas foram presas. Guimarães é suspeito de ser o mandante de um homicídio. Também foi encontrado um fuzil com o alvo principal, o que resultou na sua prisão em flagrante. O outro preso, que não teve a identidade revelada, seria um dos executores do crime.

O objetivo dos agentes é investigar homicídio praticado por organização criminosa responsável pela administração do jogo ilegal nos municípios de Niterói, São Gonçalo e outros da Região Metropolitana. O crime ocorreu em 2020, no dia 1° de julho, em um posto de gasolina do município de São Gonçalo.

Arma apreendida na operação – Foto: Divulgação/PF

Os investigados, alvos da operação de hoje, são suspeitos de atuarem na organização criminosa, que monopoliza a exploração do jogo do bicho, máquinas caça-níqueis e outras apostas.

Na ação, cerca de 120 policiais federais saíram para cumprir três mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e Região Metropolitana. O nome da operação, no dicionário da língua portuguesa, significa matador de aluguel ou quem é contratado para matar alguém.

A reportagem tenta contato com a defesa de Guimarães. Caso haja o interesse em se manifestar, o espaço permanece aberto.

O crime

Cena do homicídio – Foto: Arquivo/A Tribuna

O assassinato aconteceu num posto de combustível na Rua Ana Cristina, no Colubandê, em São Gonçalo, no início da noite daquele dia 1º de julho de 2020. A vítima, identificada como Fábio Saldanha, de 42 anos, estava na companhia do pai quando, ao parar o veículo (uma Pajero), foi abordado por dois homens que estavam em uma moto.

Segundo testemunhas que estavam num ponto de ônibus próximo, os bandidos já chegaram atirando em Fábio e fugiram logo em seguida. A vítima não resistiu e morreu no local. Uma equipe da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo esteve no local, logo após o crime, para as primeiras investigações e trabalho de perícia.

Foto: Reprodução/Internet