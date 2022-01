Capitania dos Portos: Região dos Lagos tem efetivo 75% maior no verão

Após acompanhar um dia de trabalho na sede da Capitania dos Portos no Rio de Janeiro, na sexta-feira (28), a reportagem, de A TRIBUNA esteve na Delegacia da Capitania dos Portos de Cabo Frio (DelCFrio), que é responsável por fiscalizar o tráfego marítimo em boa parte da Região dos Lagos, inclusive cidades como Arraial do cabo, Armação dos Búzios e Cabo Frio.

O delegado, capitão de corveta Geraldo Henrique Nascimento de Melo concedeu uma entrevista exclusiva explicando sobre como os trabalhos de prevenção a acidentes são realizados nesta época do ano, quando está em vigor a Operação Verão. Geraldo contou que a Marinha reforçou a região em 75% da tripulação.

“A Operação Verão normalmente alcança bastante sucesso, uma vez que a Marinha tem ações espalhadas em todo o território. A DelCFrio em seus municípios de jurisdição atua, atualmente, com cinco embarcações, quatro motos aquáticas, viaturas e a participação de 80 militares. A Marinha deu um reforço em nossa tripulação neste período em 75%. Dessa forme, conseguimos fazer frente ao acréscimo da demanda”, disse.

Segundo o delegado, as ações tem um foco maior em incentivar a prevenção do que propriamente aplicar punições a eventuais navegantes que não estejam em conforme com as regras estabelecidas pela Marinha do Brasil. Entre os principais quesitos a serem cumpridos, Geraldo aponta o licenciamento da manutenção em dia, possuir equipamentos de salvatagem, além da maior responsabilidade em casos de barcos que transportam passageiros.

“Nós intensificamos nossas ações, mas vale mencionar que elas são feitas diariamente ao longo do ano todo. A gente trabalha preventivamente com a maioria das agências de turismo e suas embarcações. Elas passam por fiscalização periódica. Nossos inspetores adentram às embarcações, fazem a fiscalização da habilitação dos condutores. Nos municípios como Arraial do Cabo nossa equipe está lá diariamente”, prosseguiu.

Contudo, infelizmente não são todas as embarcações de passageiros que cumprem com requisitos básicos, como a quantidade máxima de passageiros. Geraldo pontua que isso pode trazer consequências, como afetar a estabilidade da embarcação, podendo provocar acidentes. Dessa forma, não há alternativa se não a autuação ao condutor ou proprietário.

“O proprietário ou condutor, quando constatada uma situação desse tipo, está sujeito às sanções previstas na Lei de Segurança do Tráfico Aquaviário. É aberto um procedimento administrativo que pode gerar multas ou cassar a habilitação desse condutor. A gente trabalha de modo a conscientizar essas pessoas, mas quando infelizmente é constatada a infração, a embarcação é passível a ser autuada”, frisou.

Embora a Operação Verão esteja em vigor, o delegado ressalta que as ações de fiscalização são realizadas durante todo o ano. Durante o período de Réveillon e o mês de janeiro, que são considerados críticos, não houve registro de acidentes graves. Geraldo ainda destacou que é necessário que todos, banhistas e navegantes, colaborem com a navegação segura.

“A Região dos Lagos tem demanda náutica o ano todo. Ela é procurada por pessoas de dentro e fora do país. Nesse período essa demanda cresce exponencialmente. A avaliação até aqui é muito boa e otimista. Não tivemos nenhum acidente de grande porte ou vítima fatal e esperamos que assim continue. Nossas ações ainda encontram mais problemas do que gostaríamos de observar, por isso queremos contar com a colaboração dos condutores”, disse.

Uma das principais reclamações de banhistas no que diz respeito às infrações de navegantes são as motos aquáticas, populares “jet-skis”, que trafegam próximo a balneários mais rasos, como o da Ilha do Japonês. O delegado pediu para que proprietários tenham consciência de que essas embarcações não são “brinquedos” e devem ser manuseadas seguindo todas as regras de tráfego marítimo.

“As motos aquáticas são entendidas por muitos como sendo ‘brinquedos’. Não são. Elas são embarcações que têm motores potentes e são causadores de acidentes se não utilizados corretamente. Por vezes os condutores esquecem das regras. Toda embarcação, inclusive as motos aquáticas, só podem trafegar a 200 metros da faixa de areia. A gente precisa conscientizar os proprietários de que as motos aquáticas não são brinquedos e só devem ser conduzidas por proprietários habilitados”, alertou o delegado.

Marinha usa motos aquáticas no trabalho de fiscalização – Foto: Vítor d’Avila

HABILITAÇÃO

É importante ressaltar que para conduzir motos aquáticas ou embarcações do tipo esporte-recreio é necessário habilitação. No caso da primeira, na categoria motonauta e, na segunda, do tipo arrais amador. Para obter permissão para navegar, o condutor precisa procurar escolas náuticas, que, a grosso modo, são equivalentes às autoescolas e seguir todo um rito estabelecido pela Marinha do Brasil.

“Para tirar habilitação deve ser maior de idade, saber ler e escrever para ter condições de fazer uma prova, cumprir um procedimento que se inicia junto ás escolas náuticas credenciadas junto à Marinha com aulas teóricas e práticas e procurar uma agência da Marinha, será submetido a provas e, se alcançar os requisitos mínimos, será habilitado para conduzir uma embarcação seguindo todas as regras de navegação”, explicou o delegado.

ILHA DO FAROL DE ARRAIAL DO CABO

A Ilha do Farol de Arraial do Cabo possui uma das praias mais bonitas da Região dos Lagos. O local, que é uma área militar, tem regras bem definidas para visitação. De acordo com o delegado Geraldo, todo o processo é fiscalizado pela Marinha do Brasil a fim de manter o ordenamento desse lugar paradisíaco.

“É uma das praias mais bonitas do país e é muito procurada. Ela é controlada por uma organização da Marinha, que é o Instituto de Estudos do Mar Paulo Moreira. Por seu uma área militar e de preservação, são estabelecidas regras como um número máximo de pessoas na praia da ilha, que são cumpridas por meio de protocolos e as embarcações que vão à ilha precisam fazer um cadastro específico junto a esse instituto.”

Agentes da Capitania dos Portos realizam fiscalização na Praia do Forte – Foto: Vítor d’Avila

Outra atribuição da Capitania dos Portos é fiscalizar se as embarcações que trafegam pela região estão de acordo com as normas de preservação do meio ambiente. A principal preocupação é em relação ao derramamento de combustíveis nas cristalinas águas de Arraial do Cabo, Cabo Frio, etc.

“A gente fala muito da conscientização sobre o transporte de combustíveis em más condições. Durante as fiscalizações nossos inspetores fazem uma vistoria geral na embarcação para ver se há indícios de possíveis vazamentos. Quando há constatação, o proprietário é notificado para que mitigue os riscos imediatamente. O Porto do Forno é o único na nossa área de jurisdição. Temos um contato muito próximo com a administração portuária, que nos informa os parâmetros dos navios e damos a autorização de entrada e saída”, afirmou.

LAGOA DE ARARUAMA

Quando se fala em Capitania dos Portos, se remete imediatamente ao tráfego no mar. Contudo, a Delegacia de Cabo Frio também é responsável por ordenar o tráfego na Lagoa de Araruama. Embora pareça um lugar de navegação tranquila, Geraldo chama atenção para possíveis armadilhas.

“Toda a extensão da Lagoa de Araruama é alvo das nossas ações de fiscalização do tráfego aquaviário. Nós fazemos isso durante o ano todo e, nesse período, são ações mais intensificadas. A lagoa é muito garante e, o navegante que não a conhece bem, pode se deparar com possíveis obstáculos à navegação e mudanças de vento. A gente enfatiza que existem áreas rasas, bancos de areia e que, em determinados pontos, esses bancos se movem”, finalizou.

Aqueles que tiverem denúncias a fazer ou quiserem tirar dúvidas sobre o tráfego marítimo podem entrar em contato com a delegacia através do telefone (22) 2645-5074 ou por meio do endereço de e-mail delcfrio. ouvidoria@marinha.mil.br.

Reportagem e fotos: Vítor d’Avila

Edição de vídeo: José Jorge Júnior