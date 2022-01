Capitania dos Portos: 300 militares participam da ‘Operação Verão’

Enquanto para a maioria das pessoas o verão representa praia, sombra e água fresca, para os marinheiros da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) a estação mais quente do ano significa trabalho intenso para garantir a segurança de embarcações e banhistas nos mares fluminenses. Até o dia 6 de março deste ano, estará em vigor a “Operação Verão”, intensificando a fiscalização que já é realizada regularmente nas águas oceânicas e interiores.

A reportagem de A TRIBUNA passou uma tarde na sede da CPRJ, localizada na Praça XV, Região Central do Rio de Janeiro. Além de realizar uma entrevista exclusiva com o atual capitão dos Portos, contra-almirante Ricardo Jaques Ferreira, foi possível acompanhar uma ação de fiscalização na qual uma embarcação do tipo esporte-recreio foi abordada, na Baía de Guanabara.

O almirante Jaques explicou que a jurisdição da CPRJ compreende o trecho entre Barra de Guaratiba e Saquarema, na Região dos Lagos. A região conta com avançado esquema de câmeras de monitoramento. Dessa forma economiza, por exemplo, que seja enviada uma lancha para cada lugar, empregando os recursos da Marinha do Brasil de forma eficiente.



O capitão dos Portos, contra-almirante Ricardo Jaques, frisou que é possível monitorar cada navio mercante que entra na Baía de Guanabara – Foto: Vítor d’Avila

No que diz respeito ao ordenamento da orla, na capital existe uma parceria entre a Capitania e a Prefeitura a fim de fazer cumprir Decreto Municipal que prevê o ordenamento costeiro. Embora outras cidades, como Niterói, não possuam esse acordo, o almirante frisa que há um contato constante a fim de garantir que toda a região tenha as normas de tráfego marítimo respeitadas.

Além das câmeras, há um sistema de monitoramento em tempo real que, na sala de controle da CPRJ, é possível controlar cada navio mercante que entra e sai da Baía de Guanabara. Cada tipo de embarcação possui uma cor diferente e tem a movimentação acompanhada pelos militares. Contudo, caso seja flagrada a entrada de uma embarcação “pirata”, ou seja, que não esteja cadastrada e não se comunique com a sala de controle, poderá ser feito rastreamento.

“Embarcações ‘piratas’ se aproximam de maneira furtiva e se for observada poderá ser rastreada por meio de parceria com a Polícia Federal. Existe o Centro Integrado de Segurança Marítima e também participamos de operações interagências apoiando órgãos que atuam contra o narcotráfico. Quando recebemos denúncias do tipo, direcionamos ao órgão responsável, que é a polícia, e ficamos à disposição”, explicou o almirante.

Fiscalização

O almirante também explicou como funcionam as fiscalizações a embarcações. É verificada a documentação da embarcação, se o condutor possui habilitação, o estado do barco e a existência do material de salvatagem, como os coletes salva-vidas. O militar recorda da importância do material, que foi inclusive tema de campanha de conscientização, na qual um colete foi projetado no Cristo Redentor.

Além disso, o almirante reitera que cada trecho da Baía de Guanabara possui um limite de velocidade, tal qual nas estradas e avenidas onde trafegam carros. Um dos mais importantes é o de aproximação às praias, que é de 5 km/h.

“Todas as regras estão consolidadas nas Normas Permanentes da Capitania dos Portos e também na Norma da Autoridade Marítima Número 3. Todas essas regras são para que o condutor se faça ao mar com segurança. Muita coisa também é adiantada nas aulas, mas as normas estão disponíveis em nosso site e também nos avisos aos navegantes”, explicou o almirante.

A Capitania fornece cursos profissionalizantes para que pescadores fiquem por dentro de rodas as regras de navegação. O almirante orienta que pescadores evitem permanecer em canais dragados, que são rotas apropriadas para navios e embarcações de grande porte e também fiquem atentos à procedimentos necessários, como a reciclagem da habilitação.

“Essa Norma estabelece quais são as áreas em que a pessoa pode e não pode navegar. A cabeceira do Aeroporto Santos Dumont, por exemplo, está marcada com boias que não pode. O retorno de ar da turbina do avião pode até mesmo virar uma embarcação. Áreas militares e de operação de óleo e gás também têm a navegação proibida”, continuou.

Apoio a pequenos pescadores

Existem comunidades pesqueiras que tem, na atividade, o único método de garantir o sustento. Dessa forma, existe uma dificuldade em regularizar a situação das embarcações. Para auxiliar esse público, a Capitania, por meio de cursos e parcerias, realiza aproximação com as comunidades mais carentes.

No Complexo da Maré, na Zona Norte da Capital, há parcerias com associações de pesca para regularizar as embarcações. Na Ponta d’Areia, em Niterói, está sendo posto em prática o curso de aprendiz de pesca, voltado a jovens de 14 a 18 anos. Também é concedida ajuda de custo para os procedimentos de regularização, isenção da Guia de Recolhimento da União (GRU) e parcerias com a iniciativa privada para que engenheiros emitam os laudos necessários das embarcações.

“A comunidade pesqueira da Ponta d’Areia foi atendida e conseguiu dar partida na regularização e profissionalização da pesca. Fazemos atividades em contra turno escolar para dar o curso de aprendiz de pesca. Crianças de 14 a 18 anos vão ser recebidos. Queremos passar a importância com a preocupação da segurança”, disse o almirante.

Mais orientação e menos punição

Durante a entrevista, o almirante Jaques deixou claro que o objetivo da Capitania dos Portos é orientar de todas as maneiras para evitar possíveis punições a navegadores que estejam em situação irregular. Contudo, nem sempre é possível evitar que sanções aconteçam. Ainda assim, o capitão dos Portos ressalta que, mesmo em casos do tipo, a ideia continua sendo incentivar a regularização.





Reportagem de A TRIBUNA acompanhou abordagem à pequena embarcação na Baía de Guanabara – Fotos: Vítor d’Avila

“Realizamos ações rotineiras de inspeção naval. A embarcação de quem não está regularizado é apreendida e trazida para a Capitania dos Portos. Mas a gente não burocratiza a liberação porque o objetivo, acima de tudo, é incentivar a regularização”, complementou. Em casos de acidentes, Jaques destacou a atuação do Tribunal Marítimo, cujas investigações transcorrem de maneira rápida e servem como acessório para a Justiça comum definir responsabilidades e indenizações.

Balanço

O Capitão dos Portos também divulgou alguns números, tanto da Operação Verão quanto da Operação Réveillon.

Entre 16 de dezembro e 10 de janeiro, a cada mil abordagens apenas 2,5% dos casos estavam com irregularidades. Cerca de 300 militares participam da Operação Verão.

Na virada do ano, foram realizadas 110 abordagens e em apenas uma foi flagrado excesso de passageiros. O almirante frisou que, dessa forma, a embarcação sequer foi autorizada a sair do cais.