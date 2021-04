Capacete salva vida de policial baleado em São Gonçalo

Um policial da operação Segurança Presente foi baleado na cabeça, em São Gonçalo, na manhã deste domingo (4), durante uma perseguição em um dos acessos à Comunidade do Menino de Deus. Segundo relatos iniciais, o capacete que o agente usava salvou sua vida.

O policial, após ser atingido, foi socorrido pela colegas ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro do Colubandê, onde recebeu atendimento. De acordo com a unidade de saúde, o agente, identificado como Luiz Felipe, teve apenas ferimentos leves e tem bom estado de saúde.

Até o momento, a Secretaria de Estado de Governo (Segov), responsável pelo Segurança Presente, não havia divulgado maiores detalhes sobre a ocorrência. Assim que o fizer, este texto será atualizado.

Em atualização.