Cantora Sofia Oliver no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno

A cantora e compositora niteroiense Sofia Oliver realiza no sábado, 31 de outubro, às 18h, uma live nas redes sociais do Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, em que apresenta um repertório que aborda desde a afetividade de mulheres homossexuais até a experiência recente de isolamento social. O espetáculo pode ser acompanhado em facebook.com/niteroiccpcm.

Com 22 anos e formada em Ciências Sociais pela UFF, Sofia é lésbica e moradora do Morro do Estado. Compositora com mais de 30 canções, que passeiam do pop ao folk contemporâneo, em 2019 lançou seu primeiro single “Mundo pra dois” em todas as plataformas digitais. Sofia começou a cantar muito nova nas igrejas de seu bairro e com apenas 8 anos começou a trazer a composição como sua forma de expressão, utilizando-se disso em sua trajetória, muitas vezes, para a realização de projetos na escola, faculdade e redes sociais.

Na adolescência, foi vocalista de uma banda de pop rock com a qual passou a fazer shows pelas escolas de Niterói e eventos da Secretaria de Educação. Durante a 1ª graduação, fez parte do grupo Nós em Sete, com o qual tocou em bares e eventos por 2 anos. Atualmente, a cantora investe em sua carreira solo, se apresentando em eventos, shows universitários e festivais. Sofia Oliver é uma artista sensível que, para lidar com o mundo caótico ao seu redor, aprendeu a fazer da música seu lugar de cura e libertação.