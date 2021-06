Cantora Maysa faria 85 anos neste domingo

Se estivesse viva, a cantora Maysa, uma das maiores interpretes da música brasileira, estaria completando, neste domingo (6), 85 anos de idade. A grande diva da canção morreu precocemente, aos 40 anos, em um acidente na Ponte Rio-Niterói, em 22 de janeiro de 1977. A morte precoce chocou o país.

No início dos anos 1960, após alguns anos de carreira e já tendo acumulado vários sucessos, Maysa realizou inúmeras excursões pelo mundo que ajudaram na divulgação da bossa em outros países. Com interpretação marcante, tornou-se reconhecida pelas canções de amor, como na sua célebre interpretação para Eu Sei que Vou Te Amar (de Tom Jobim e Vinícius de Moraes).

Além de grande intérprete, Maysa era também compositora de algumas canções que se tornaram clássicos da música popular brasileira, como Meu Mundo Caiu, um dos seus maiores sucessos. Para Tom Jobim, Maysa não era apenas uma voz privilegiada. “Ela é uma grande compositora”, afirmou o maestro.

Inquieta e sempre em busca de novas formas de expressão, nos anos 1970 Maysa experimentou os palcos de uma maneira diferente, iniciando a carreira de atriz.

De personalidade forte e comportamento irreverente, foi homenageada com poema de Manuel Bandeira, que dizia que seus belos olhos azuis pareciam “dois oceanos não pacíficos”.

A trajetória da artista, que foi considerada uma mulher à frente do seu tempo, foi de empoderamento e de busca da liberdade, mas também de problemas com depressão. Os últimos anos de sua vida foram passados na sua casa de praia em Maricá, no bairro Cordeirinho, onde ela dizia ter finalmente encontrado a sua felicidade.