Cantora gospel morre aos 56 anos

Na noite desta quarta-feira (26), morreu a pastora Ludmila Ferber, cantora e compositora gospel. Ela já lutava contra um câncer no pulmão desde 2018, com metástases no fígado e nos ossos. Segundo informação confirmada à Revista Quem, a cantora teria iniciado o quinto tratamento contra a doença em um hospital de São Paulo na semana passada.

A última postagem da Ludmila Ferber foi nesta segunda-feira (24) quando ela citou a própria música “Buscas Tua Face é Preciso”.

‘‘Quando tudo parece estranho ao redor

Buscar tua face é preciso, Deus

Quando a gente não sabe o que está ocorrendo

Buscar tua face é preciso, Deus

Quando a fúria dos ventos vem contra nós

E a vontade é sumir e calar a voz

É nessa hora que a gente precisa lutar

E jamais desistir

Justamente agora é o momento de se humilhar

E buscar a face de Deus’’

Os maiores sucessos da carreira da pastora foram as canções “Nunca Pare de Lutar” e “Sonhos de Deus”. Ela foi indicada e venceu diversos prêmios do Troféu Talento e recebeu indicações ao Troféu Promessas.

A cantora foi casada com José Antônio de 1987 a 2014 e deixa três filhas do ex-casal: Daniela Ferber Lino, Ana Lídia Ferber Lino e Vanessa Ferber Lino.