Cantora e cartunista niteroienses lançam livros por financiamento coletivo

Dois lançamentos literários agitam Niterói esta semana: 50 sons de crônica, da cantora, atriz e escritora Mona Vilardo, e Despedida, do cartunista Bruno Drummond. Além do fato de ele ter sido o ilustrador e designer gráfico do livro dela, esses niteroienses têm outra coisa em comum, que foi a busca de incentivo através da Catarse, uma plataforma de financiamento coletivo que funciona com uma pré-venda, possibilitando a impressão da obra.

Bruno atingiu sua meta em meados de setembro, ao passo que Mona permanece em sua campanha para levantar o valor necessário até dia 6 de novembro, que é sua data-limite. São vários valores de acordo com o “bolso” do doador. É só acessar catarse.me/50sons.

Àqueles que comprarem a ideia, além de verem seus nomes impressos entre os apoiadores, ainda têm direito a alguns mimos, que podem ser conferidos na plataforma. A partir do valor inicial de R$ 25,00 é possível ter acesso ao PDF da obra e um QR code que permite acesso a um vídeo musical exclusivo; com R$ 40,00 ou mais, o comprador recebe uma cópia impressa e um marcador de livros, e tem seu nome incluído nos agradecimentos. A entrega é realizada em domicílio, sem custo de frete.

Livro musical ou música lida? Essa é uma reflexão que o leitor terá que se fazer ao mergulhar no livro de memórias de Mona. Caprichosamente pensado, suas páginas aliam música a alguns momentos de vida dignos de serem lembrados. E Mona garante: “música é que não vai faltar”. A edição do livro contou com o apoio de dois grandes amigos. O prefácio é de Maurício Rizzo.

Bruno ficou conhecido por registrar em uma famosa tirinha de jornal intitulada Gente Fina o cotidiano da sociedade carioca na década de 2000, a partir de personagens criados por traços finos e elegantes. Agora, ele – que é ilustrador de obras alheias – publica seu próprio livro, que tem como marca registrada personagens indecentes e diálogos indigestos.

Esta não é a estreia literária dos dois com obras próprias, mas são os primeiros livros da nova editora Bloco Narrativo, de propriedade do Bruno Drummond.