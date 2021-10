Cantora de Niterói participa de festa dos 90 Anos do Cristo Redentor

No dia 12 de outubro será realizada a Festa dos 90 anos do Cristo Redentor, data em que se celebra o aniversário do monumento símbolo do Brasil, e as comemorações continuam com diversos serviços para a população, na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro. A cantora Mona Vilardo será a “voz” de Niterói neste megaevento com apresentação às 12h de canções dos anos 1930, época em que o Cristo Redentor foi construído.

No repertório para o seu show, Mona selecionou as seguintes canções: Volta (Lupicínio Rodrigues), Quero morrer no Carnaval (Luiz Antônio e Eurico Campos), Lata d’água na cabeça (Candeias Júnior), Se é pecado sambar (Manoel Santana), Estrela do mar (Marino Pinto e Paulo Soledade), Ave Maria no morro (Herivelto Martins), Primavera no Rio (Braguinha), Chiquita Bacana (Alberto Ribeiro e João de Barro) e Canta Brasil (Alcir Pires e David Nasser).

O dia do aniversário do Cristo Redentor começa às 7h15min, com o Ato Cívico Religioso e a Santa Missa em Ação de Graças pelos 90 Anos e em honra a Nossa Senhora Aparecida, celebrada na mesma data. No evento, que terá a presença de autoridades públicas e religiosas, haverá o lançamento da Medalha Comemorativa dos 90 Anos do Cristo Redentor e do Bloco Postal Especial em Homenagem ao Monumento; além de muitas outras celebrações.