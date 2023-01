Cantor Orochi novamente é detido pela polícia

O rapper Flávio César Castro, o Orochi, novamente teve problemas com a polícia. Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) cumpriram, na última quarta-feira (4), um mandado de busca e apreensão contra o artista, em Armação dos Búzios, Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Em julho do ano passado, ele já havia sido detido, em Niterói, com drogas em seu carro. Desta vez, a ação foi motivada por conta de um vídeo publicado nas redes sociais do músico, em que é possível ver um homem dançando com uma arma longa.

Após analisar as imagens, os agentes identificaram o local da gravação como sendo uma casa na praia de Geribá, em Búzios, na Região dos Lagos. A Desarme solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão, que foi decretado, e os agentes foram ao lugar. A ação teve apoio da 127ª DP (Armação de Búzios) e da Polícia Militar.

Na residência, os policiais encontraram drogas e uma espingarda calibre 12, camuflada, a mesma apresentada no vídeo. O proprietário da arma trabalhava na segurança do cantor, se apresentou e foi constatado que a mesma estava registrada em seu nome.

O dono do carro onde a espingarda foi localizada também foi identificado e ouvido. O músico não estava na casa e foi abordado pelos policiais em uma lancha, na Praia dos Ossos, também em Búzios. As gravações do sistema interno de segurança da residência foram apreendidas e a investigação continua para esclarecimento de todos os fatos.

A reportagem não conseguiu, até o momento da publicação deste texto, localizar a defesa de Orochi. O espaço permanece aberto caso haja o interesse em se manifestar.