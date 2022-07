Cantor Orochi é detido com drogas em Niterói

O cantor Flávio César Castro, conhecido como “Orochi”, foi detido pela Polícia Militar (PM), na manhã desta sexta-feira, na Alameda São Boaventura, no Fonseca, Zona Norte de Niterói. O músico estava acompanhado de um homem e duas mulheres no carro e, segundo os policiais, estava transportando drogas.

De acordo com informações da 78ª DP (Fonseca), para onde o artista foi conduzido, Flávio estava dirigindo uma BMW modelo X6. No interior do automóvel, os policiais afirmam terem encontrado as drogas haxixe, crack e skank em pouca quantidade. O material ficou apreendido na delegacia.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Aos agentes, o músico afirmou que estava retornando de um show em Itaguaí, na Costa Verde do Rio de Janeiro e teria um voo às 15h para São Paulo, onde teria um show marcado. A delegacia registrou boletim de ocorrência por posse e uso de drogas e liberou o cantor e as demais pessoas.

A reportagem entrou em contato com um número de telefone que consta no Instagram do artista, mas a pessoa que atendeu afirmou que não estava sabendo do caso e que aquele canal era somente para agendamento de shows. Também foi feito contato via e-mail, mas, até o momento, não foi encaminhada resposta.