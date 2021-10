Cantor Nego do Borel é localizado em motel no Rio

Após a mãe registrar na polícia o desaparecimento do cantor Nego do Borel, o artista foi localizado, no começo da tarde desta terça-feira (5). Segundo informações da Polícia Civil, ele estava acompanhado de duas mulheres em um motel, no bairro Vila Isabel, Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele ainda não se pronunciou.

De acordo com as informações divulgadas pela corporação, o artista está bem. Também nesta terça, equipes policiais foram enviadas a Itacuruçá, Costa Verde do Estado. Chegou aos investigadores informações de que Nego teria sido visto no local. O caso vinha sendo apurado pela 42ª DP (Recreio) e Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

O boletim de ocorrência foi registrado por Roseli Viana, mãe do cantor Nego do Borel, na noite de segunda-feira (4). Ela alegou para os policiais da Delegacia do Recreio dos Bandeirantes que o filho está desaparecido. Ela relatou que encontrou uma mensagem do filho em um caderno dizendo que ‘A Fazenda’, reality show que o cantor participou recentemente, iria pagar por ter feito sua mãe chorar.

A mãe do cantor disse que decidiu ir até a casa dele depois que o filho não atendia suas ligações. Ao chegar no local, estranhou o comportamento dele, que dizia frases desconexas, segundo ela. Depois de um tempo, nego pegou as chaves do carro e saiu sem camisa e descalço dizendo que a amava muito e precisava fazer uma coisa muito importante.

Expulsão de reality

Depois de já ter sido acusado de assediar Dayane depois da primeira festa, o cantor voltou a procurar a modelo depois da comemoração desta semana. No entanto, desta vez, a coisa foi diferente e o peão dividiu a cama com a participante.

Dayane estava aparentemente bêbada e, ao final do evento, precisou da ajuda das amigas para trocar de roupa. Quando o cantor deitou na mesma cama de Dayane, alguns dos participantes, como Tati Quebra Barraco e Solange Gomes, alertaram Nego do Borel e disse para que ele não tentasse nada no programa, uma vez que a modelo estava bastante bêbada.

Após a repercussão do que aconteceu em A Fazenda 2021 e toda a polêmica protagonizada por Nego do Borel, a emissora decidiu expulsar o cantor da 13ª edição do programa. A pressão do público e das marcas patrocinadoras, como Tik Tok e Aurora, foram determinantes no futuro do peão.

Apesar da decisão da Record TV que acabou com Nego do Borel expulso do reality, o cantor também deverá responder à acusação na justiça, uma vez que a polícia abriu uma investigação formal contra o cantor por estupro de vulnerável.