Cantor Ferrugem explica porque traiu a esposa

A influenciadora digital Thais Vasconcellos, casada com o cantor Ferrugem virou um dos nomes mais citados nas redes sociais depois de dizer que perdoaria novamente uma traição. Depois dessa declaração, o pagodeiro resolveu se pronunciar e explicou o motivo de ter traído sua esposa.

Ferrugem colocou uma caixinha de perguntas no Instagram e um seguidor mandou a pergunta sobre o motivo da traição. O cantor respondeu na lata. “Eu era bem vacilão. A ponto de não ver o anjo que sempre esteve comigo. Me perdi legal nessa vida da noite e quase perdi o amor da minha vida. Graças a Deus, tive o seu perdão e seguimos felizes porque nunca mais passaremos por momentos tão ruins. Minha esposa só sorri, cuida de mim e me ajudou nos últimos meses em tudo, até mesmo na parte financeira. Somos um só e tudo que disserem não irá causar efeito. Temos um amor puro, renovado e blindado”, disse.

Thaís também usou as redes sociais para esclarecer o assunto após suas declarações dividirem opiniões. “Eu disse que perdoaria uma traição novamente porque eu tenho que estar bem comigo, perdoaria por mim. O perdão para mim é isso, eu tenho que viver bem. Quando eu aceitei e perdoei, eu acreditei na evolução dele e o problema é meu porque só eu sei o que eu posso aguentar. Nosso relacionamento hoje é outro, tenho uma família completamente feliz, estruturada e não me arrependo de nada. Hoje em dia, não perdoaria uma traição dele e mesmo se eu perdoasse o problema seria meu, ninguém tem nada a ver com isso. Parem de ser hipócritas, ninguém sabe a vida do outro”, declarou a influenciadora.

Ferrugem e Thaís são casados desde 2018 e tiveram duas filhas, Aurora e Sofia. O cantor também é pai de Julia, fruto de seu relacionamento com Juliana Barbosa