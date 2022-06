Cantor de Niterói já tem data marcada para a sua nova canção

Com o objetivo de fazer de 2022 a referência para o novo ciclo na sua carreira musical, o cantor e compositor niteroiense Joaca, lançará na próxima sexta-feira (10), a música ‘Labirintos da Paixão’, para marcar a chegada do primeiro EP do artista ao mercado musical brasileiro.

O trabalho, a ser lançado pela Gravadora Vibbra Records, terá mais três lançamentos previstos para o segundo semestre deste ano, dirigidos ao público de todas as idades, bem ao gosto de Joaca, um intérprete que ‘passeia’ pelos mais variados estilos, para amadurecer sempre mais o lado artístico, através de novas experiências.

O lançamento da Música ‘Labirintos da Paixão’ é uma produção fonográfica feita conjuntamente entre Joaca e os autores da música, Gouveia e Serginho Soares. A canção começou a ser gravada no ano de 2021 e recebeu os aprontos finais no último mês de abril, no Estúdio LK, em São Gonçalo.

‘Labirintos da Paixão’ – uma balada com arranjos de Serginho Soares (violões) Pipoca (contrabaixo) e Luciano King (bateria), é uma autêntica ‘viagem’ pelo mundo romântico, com ‘pulsação’ rítmica dançante, ao melhor estilo brasileiro. E tem tudo para agradar aos amantes da MPB.

“Ao longo de toda a minha carreira, sempre gostei de explorar os mais variados estilos. Acho que a boa música não tem fronteiras e nem apenas uma linguagem. Pensando e agindo dentro desse contexto, tenho conseguido ampliar meu público, tocando o coração das pessoas”, enfatizou o cantor niteroiense Joaca.