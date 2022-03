Cantor de funk e PM são presos acusados de extorquir empresários em Niterói

Uma operação da Polícia Civil terminou com um policial militar e um cantor, que se passava por policial civil, na manhã desta segunda-feira (14). De acordo com 76ª DP (Niterói), responsável pela ação, os suspeitos tentaram extorquir R$ 20 mil de empresários no Centro de Niterói.

A operação, batizada como “Pantomina” teve como objetivo cumprir, além dos dois mandados de prisão, três mandados de busca e apreensão. O cantor que, segundo os agentes, se passava por policial civil era Aluizio Moisés de Sá Monteiro, conhecido como “MC Moisés”, de 49 anos, cujo maior hit foi o “Rap da Vila Ipiranga”, nos anos 90.

De acordo com as investigações, na manhã de 16 de fevereiro, dois homens armados e com distintivos foram a um escritório de empréstimos consignados na Avenida Amaral Peixoto, Centro de Niterói, e se apresentaram para o gerente como Policiais Civis. Eles tinham em mãos alguns papéis que diziam serem mandados de prisão expedidos pela Justiça contra os donos da empresa.

Ainda segundo a polícia, com a chegada de um dos proprietários no local, os supostos policiais exigiram a quantia de R$ 40 mil para não darem cumprimento aos supostos mandados de prisão, iniciando uma negociação que se estendeu até uma lanchonete próxima, onde ficou acordado o pagamento de R$ 20 mil para os empresários não serem presos. O pagamento seria efetivado por meio de PIX agendado para a chave fornecida por um dos supostos policiais, que se identificou como “Assis”.

Os empresários decidiram não efetivar o pagamento, mas, dias depois, começaram a receber ligações com ameaças. Dessa forma, eles registraram o caso na delegacia. De acordo com a distrital, “Assis” foi identificado porque a chave PIX estava em nome de uma mulher, esposa de Moisés. Além disso, a polícia afirmou que o ex-artista foi flagrado nas diversas imagens e reconhecido pelas vítimas.

Investigações

Ao longo do trabalho de investigação, os agentes da 76ª DP colheram dezenas de imagens de câmeras de segurança dos prédios e comércios das redondezas, conseguindo identificar todo o caminho percorrido pelos suspeitos no dia do fato até eles chegarem em um estacionamento, onde eles embarcaram num veículo Honda FIT para irem embora do local.

Através da placa do carro os agentes identificaram a proprietária, que seria mãe do Policial Militar, identificado pela Polícia Civil apenas como “Thiago”, lotado na UPP da Rocinha, Zona Sul do Rio de Janeiro. O PM, que foi flagrado em diversas imagens de câmeras obtidas pela 76ª DP, foi reconhecido taxativamente pelas vítimas como um dos autores da extorsão.

Prisões

Os policiais civis atuaram nas cidades de Saquarema, Maricá e Rio de Janeiro. Os agentes afirmaram que prenderam Moisés na casa dele, em Jaconé, divisa entre Maricá e Saquarema. Já o policial foi preso enquanto estava de serviço na UPP da Rocinha. Os suspeitos responderão por crime de extorsão e podem pegar até 15 anos de prisão.

A reportagem não conseguiu contato com a assessoria de Moisés ou com a defesa de Thiago. Caso queiram se manifestar, o espaço permanece aberto. A Polícia Civil explicou que o nome da operação significa “uma história inverídica e astuciosa que tem a finalidade de enganar”.