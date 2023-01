Canto do Rio pode virar sociedade anônima, diz presidente

Primeira mulher a ocupar o cargo, Maria Cícera Araújo da Silva fala sobre seus projetos para o tradicional clube

Desafio. Essa é a palavra que move a alagoana Maria Cícera Araújo da Silva, ou só Maria Cícera, 55 anos, a nova presidente do clube Canto do Rio. Ela, que é a primeira mulher que ocupa essa função, recebeu a reportagem de A TRIBUNA para falar de seus planos e projetos como gestora do Cantusca, como é carinhosamente chamado.

“Nossa primeira missão é colocar o Canto do Rio em ordem”, assegurou.

Maria Cícera Araújo da Silva

Ao chegar a sede do Canto do Rio, na Rua Visconde de Rio Branco, em São Domingos, somos recebidos por Alenílson, que é o funcionário mais antigo do clube. Com mais de 40 anos de serviços prestados, ainda lembra dos bons tempos.

“O Canto do Rio é a minha casa, é a minha história”

Da recepção, ele nos leva a Maria Cícera. Eleita por aclamação no último dia 5 de outubro para um mandato de três anos, ela começou a frequentar o Canto do Rio ainda muito jovem por causa de seu namorado, hoje marido, Valdemir, que já era frequentador do clube. Morando no bairro de Santa Cruz, na cidade do Rio, ela se associou ao clube, mudou para Niterói, para hoje, mais de 30 anos depois, ser a nova presidente.

Apesar da empolgação da vitória, a nova presidente já viu que não terá vida fácil e conta que ao assumir a administração percebeu que terá que resolver questões estruturais e dívidas antigas, das quais, segundo ela, terá um diagnóstico completo do valor total nos próximos meses. Ela, que atuou como vice social em gestões anteriores, não imaginava que a situação poderia ser tão grave.

“Hoje o Canto do Rio não passa por uma boa fase, mas acabou essa política de gastar mais do que arrecada. Meu primeiro e talvez o principal projeto é apagar os incêndios a medida que forem surgindo. E são muitos. A cada dia surge algo. A piscina infantil foi a minha primeira preocupação. Ela está interditada e passando por manutenção, até por conta da colônia de férias que acontece aqui. A piscina adulta está passando por reformas, o salão nobre vai ser reformado também, estou cuidando do cartão de visita para que a gente possa receber melhor o associado para aí depois continuarmos reformando o clube”, explicou.

Resolvendo problemas, busca encontrar soluções. Uma delas pode ser um investimento financeiro de grande porte no time de futebol. Hoje tocado pela empresa Plural Sports, o futebol do Canto do Rio pode receber uma injeção de recursos para que seja criada um desmembramento entre o clube e o futebol, criando uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Essa conversa passaria ainda por conversas internas do clube e a própria mudança de estatuto, mas a presidente garante que já há a iniciativa.

“Esse é o nosso objetivo. Conversas já começaram, não dá para dar maiores detalhes nesse momento mas a nossa ideia é a vinda de uma parceria para que o Canto do Rio volte a ter um time profissional de futebol para disputar quem sabe, o Campeonato Carioca novamente, jogar contra os grandes e também, como equipe de futebol ganhar o certificado de clube formador, já que formamos, por exemplo o Vinicius Jr. A gente acredita que esse ano ainda essas conversas avancem”, assegurou a presidente.

No futebol, o Canto do Rio tem história, já que formou o tricampeão do mundo, Gérson Nunes de Oliveira, o Canhotinha de Ouro. O craque do Real Madrid, Vinícius Jr. jogou futsal no clube entre 2007 e 2010, antes de seguir rumo ao Flamengo.

CAMPEONATO CARIOCA

A história do Cantusca começa no dia 14 de novembro de 1913, quatro garotos entre 10 e 11 anos de idade se reuniram em Niterói e fundaram o Canto do Rio Foot-Ball Club, entidade focada no futebol infantil. Seu primeiro presidente foi Hugo Mariz de Figueiredo. Surgiu ali o Canto do Rio, no recanto da Praia de Icaraí, ou no final da praia, como se costuma dizer, na área conhecida como Canto do Rio. O seu campo de jogo era o próprio areal.

O Canto do Rio marcou época no Campeonato Carioca – então só da cidade do Rio de Janeiro – entre as décadas de 1940 e 1960. Embora coadjuvante na maior parte daquele período, o Cantusca também teve seus momentos de brilho, seus talentos revelados e até seus nomes de seleção brasileira. Chegou a levantar taça no Maracanã superando os rivais do outro lado da baía de Guanabara. Até ver ser fechada a brecha na legislação que o permitia competir no torneio vizinho – e abandonar por muito tempo o futebol profissional.

A capital do antigo estado do Rio – que compreendia todo o atual menos, obviamente, a cidade do Rio de Janeiro – era Niterói, cidade que completava a lista das dez mais populosas do país de acordo com o Censo de 1940.

Com apenas a baía de Guanabara a separando da cidade do Rio de Janeiro, Niterói vivia, porém, muito mais próxima desta do que do restante do estado da qual era capital. Havia entre os clubes de Niterói um bloco de elite, o “Grupo dos Seis”, formado por Barreto, Byron, Canto do Rio, Fluminense, Niteroiense e o rubro-negro Ypiranga. O Cantusca e o tricolor Fluminense Atlético Clube (não confundir com o carioca) faziam o clássico da Zona Sul.

Mas embora considerado um dos grandes da cidade, o Canto do Rio não chegava a ser um dos mais vitoriosos. Em 1940 havia conquistado apenas dois campeonatos da cidade, em 1933 e 1934 (este, num ano de dissidência de ligas e, por conseguinte, divisão de forças).

Em 1953, ganhou o Torneio Início, disputado em 5 de julho no Maracanã. O torneio servia de apresentação dos times para o campeonato principal e reunia todas as equipes num mesmo dia e local disputando partidas eliminatórias de duração reduzida (na ocasião, dois tempos de 10 minutos). Em caso de empate, a vaga era decidida em séries de três pênaltis. O Cantusca superou São Cristóvão, Flamengo e Bangu nas penalidades, antes de decidir o título contra o Vasco.

Após a fusão dos estados do Rio e da Guanabara, originando o atual estado do Rio de Janeiro em 1975, o Canto do Rio ensaiou vários retornos ao futebol profissional. Disputou a terceira divisão estadual em 1985, oscilou entre a segunda e a terceira de 1989 a 1995 e jogou esporadicamente a Série C entre 2007 e 2018. Houve um ensaio de volta em 2021, mas dois dias antes do início do Campeonato Carioca, o clube desistiu da competição.

VÔLEI

Por outro lado a parceria com a equipe de vôlei Niterói Vôlei Clube gera frutos positivos ao clube, que utiliza para os jogos da Superliga B, o Ginásio Antônio Bastos Filho.

“É uma parceria onde a equipe Niterói Vôlei arca com o aluguel do ginásio, além de que estão fazendo reforma na quadra. Com o que é arrecadado pelo clube, ganhamos 30%. Os outros 70% são usados por eles para a manutenção do time, custos e tudo mais”.

O Ginásio Antônio Bastos Filho é usado pelo Niterói Vôlei Clube para mandar os jogos da Superliga B

Ainda que tenha pego uma situação muito difícil, Maria Cícera conta que está buscando cada vez mais retomar o crescimento do Cantusca mas que as atividades seguem a pleno vapor.

“Hoje o clube funciona de terça a domingo, de 9 às 17 horas. Temos os nossos parceiros, além do vôlei e da Plural Sports, que toca o futebol, temos Futsal, temos aulas de ballet, ginástica, dança de salão, natação, artes marciais e Pilates”.

No Basquete, que não tem previsão de volta, o Cantusca ganhou o estadual feminino 3 vezes, em 1979, 1982 e 1983.

CARNAVAL

Uma das marcas do Canto do Rio é o Carnaval. Seu bloco, o Bloco do Cantusca, e o tradicional Baile da Tropicália são marcas registradas fazendo parte da memória e da história da cidade.

O time do Canto do Rio de 1956, com craques como Veludo, Eli do Amparo, Zequinha e Orlando Pingo de Ouro

Mas só o bloco vai para a rua. O Baile não acontecerá.

“Esse ano o Bloco do Cantusca sai dia 18 de fevereiro, no sábado de Carnaval. Também terá uma festa matinê aqui no clube, no domingo, dia 19. Só a tradicional Festa da Tropicália, que seria uma semana antes, que não vai acontecer esse ano”.

Para recuperar financeiramente o clube, a presidente vai buscar meios de aumentar as receitas além de ir pagando as dívidas. Hoje o Canto do Rio sobrevive através dos seus 255 associados em dia, além de 199 sócios remidos, que apesar de não pagarem mensalidade, pagam o título e taxas extras. Outra fonte de receita vem através da locação de espaços. Hoje parte do prédio está cedido a um colégio particular. Esse valor que entra no clube sustenta os salários dos funcionários, paga as contas urgentes de luz, de água e ajuda a reorganizar as finanças.

Para Maria Cícera é fundamental deixar os salários em dia e não gastar mais do que arrecada. Assim, segundo ela, com muito trabalho e muita fé, o Canto do Rio poderá voltar aos seus melhores dias.

“Tenho muita fé e muita esperança que chegaremos a dias melhores aqui. Talvez já no ano que vem você vai voltar aqui e ver uma nova realidade. Mas com muita fé em Deus, que é maior, a gente trabalhando, tudo vai dar certo”, concluiu.