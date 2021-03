Canto do Rio faz parceria com Clube de Los Angeles

O Canto do Rio Futebol Clube confirmou em suas redes sociais uma parceria com o Los Angeles Atlantic Soccer para virar clube-empresa e levantar fundos para investimentos.

Agora o Cantusca vai passar a se chamar Los Angeles Atlantic Soccer Canto do Rio S/A, além de ter um novo escudo e uniforme com cores inspiradas na equipe niteroiense e no vermelho da equipe norteamericana.

“A nossa expectativa é de que, em até cinco anos, nós estejamos disputando a Série A do Campeonato Carioca. Além disso, temos o objetivo de nos tornarmos o clube dos moradores da região de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. E assim trilhar nossa caminhada rumo à elite do futebol nacional”, disse Raphael Soriano, gerente de futebol do Canto do Rio.

Agora os sócios torcedores terão um sistema de conta digital e cashback voltado ao futebol. Com isso os torcedores e empresários da cidade poderão realizar operações financeiras e os resultados serão revertidos diretamente para o crescimento do futebol do clube.

Os atletas do Los Angeles Atlantic Soccer Canto do Rio poderão participar de intercâmbio entre os atletas profissionais e da base do Los Angeles Atlantic Soccer.

O próximo passo é buscar a aprovação do projeto junto a Ferj e CBF para regularizar a nova roupagem do clube.

A diretoria anunciou outra novidade. Raphael contou que o clube busca um acordo para utilizar o Complexo Caio Martins, em Icaraí.

O Los Angeles Atlantic Canto do Rio irá disputar a Série C do Campeonato Carioca de 2021, junto a clubes como Cardoso Moreira, São Cristóvão, Paduano e o estreante time da escola de samba Império Serrano. Os dois primeiros colocados se classificam para a Série B2 do Campeonato Carioca, a quarta divisão, em 2022.

