Cantareira será iluminada no primeiro dia de dezembro

Às 19h do dia 1º de dezembro as luzes irão brilhar no histórico prédio da Cantareira, em São Domingos, com a iluminação especial de Natal. A iniciativa, que já aconteceu no ano passado, tem como objetivo acender em cada família de Niterói a esperança que renasce no sentimento de adultos e crianças nessa época do ano.

A impactante decoração da fachada frontal da Arena Cantareira tem a assinatura do arquiteto e cenógrafo Paulo Jorge Neves, do Rio de Janeiro, responsável por trabalhos como a árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas. “Serão oitocentos metros de mangueiras luminosas de led e elementos cenográficos projetados para complementar e reverenciar a belíssima arquitetura do prédio que é um ícone da cidade”, diz Neves, ao afirmar que “o Natal chega para nos lembrar que a vida continua da forma que for, do jeito que vier. E para que olhemos para frente com respeito ao passado e ao próximo”.

A Arena Cantareira é um centro cultural no bairro de São Domingos, Niterói. Foi instalada no prédio do antigo estaleiro e estação das barcas construído no início do século XX, restaurado para funcionar como espaço cultural. Shows, gastronomia, shopping e produção cultural se encontram neste conjunto histórico-cultural. Localiza-se na Rua Alexandre Moura, na Praça Leoni Ramos, mais conhecida como Praça da Cantareira, onde há grande movimento em bares e restaurantes à noite. A iluminação da Cantareira – que se estenderá até o dia 6 de janeiro de 2021 – não terá evento de inauguração, em virtude da pandemia.