‘Cantadas’ exalta o poder da voz da mulher na música do Brasil

País fértil na geração de grandes cantoras, tradição iniciada na década de 1930 que persiste nos presentes anos 2020, o Brasil conhece o poder da voz de uma mulher. É sobre esse poder feminino que o jornalista e crítico musical Mauro Ferreira discorre nas páginas do livro Cantadas – Ensaios sobre 35 grandes vozes de mulheres da música brasileira, perfilando 35 cantoras do Brasil em textos inéditos que combinam informação e análise sobre as trajetórias dessas artistas. O prefácio é assinado pelo DJ Zé Pedro. O lançamento acontecerá no dia 26 de setembro (segunda-feira), às 19h, na livraria Blooks de Botafogo.

O fato de serem 35 cantoras, e não 30 ou 40, alude ao fato de o autor estar completando em 2022 nada menos do que 35 anos de ininterrupta atividade como crítico musical. Essa trajetória tem sido pautada desde o início pela paixão do jornalista por cantoras, embora Mauro Ferreira sempre tenha escrito com igual assiduidade sobre cantores, bandas, duplas e instrumentistas ao longo da carreira.

“Sempre fui identificado com as cantoras no jornalismo musical. Como conseqüência, eu acabei formando nas redes sociais, e mesmo antes das redes, uma base grande e fiel de leitores também movidos pela paixão por vozes femininas. O livro Cantadas é a celebração da arte e das vozes dessas 35 cantoras que provocam essas paixões e geram discussões entre o público do Brasil. É uma celebração que se estende a muitas outras cantoras nacionais que, por questão de espaço ou de critério, ficaram fora do livro, mas são importantes na música do Brasil e na minha vida profissional”, ressalta Mauro Ferreira.

O livro

A seleção das 35 cantoras traz desde divas projetadas nos anos 1960, como Elza Soares, Gal Costa e Maria Bethânia, até vozes sobressalentes no universo pop brasileiro a partir dos anos 2010, casos de Anitta, Ludmilla e Marília Mendonça. Em comum, todas as 35 cantoras têm o fato de terem estado atuantes entre 1987, ano em que Mauro iniciou sua trajetória no jornalismo, e 2022. São elas:

Adriana Calcanhotto, Alaíde Costa, Alcione, Ana Carolina, Angela Ro Ro, Anitta, Beth Carvalho (1946 – 2019), Cássia Eller (1962 – 2001), Cida Moreira, Daniela Mercury, Elba Ramalho, Elza Soares (1930 – 2022), Fafá de Belém, Fernanda Abreu, Gal Costa, Joyce Moreno, Leny Andrade, Ludmilla, Margareth Menezes, Maria Bethânia, Maria Gadú, Maria Rita, Marília Mendonça (1995 – 2021), Marina Lima, Marisa Monte, Mart’nália, Nana Caymmi, Rita Lee, Roberta Sá, Sandra de Sá, Simone, Teresa Cristina, Vanessa da Mata, Zélia Duncan e Zizi Possi.

O livro Cantadas – Ensaios sobre 35 grandes vozes de mulheres da música brasileira descende de outro projeto do autor, Cantadas – A sedução da voz feminina em 25 anos de jornalismo musical (2013), mas não se trata de uma edição revista e ampliada. O atual livro é inédito, com eventuais reproduções de um ou outro parágrafo do anterior. O que permanece igual é a paixão do autor pelas cantoras do Brasil.