CanSino solicita uso emergencial de vacina

A vacina chamada Convidecia teve seu uso emergencial solicitado para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O pedido foi feito pela Biomm, representante no Brasil da farmacêutica CanSino.

O imunizante funciona com dose única, assim como o imunizante da farmacêutica Janssen. A Anvisa tem sete dias úteis para responder ao pedido. Este prazo pode ser estendido caso sejam solicitados esclarecimentos ou novas informações ao consórcio de empresas à frente de oferta do imunizante no Brasil.

A equipe da Anvisa avaliará os documentos sobre a vacina, que devem responder a aspectos exigidos pela análise técnica, como a comprovação da segurança, eficácia, duração da proteção e imunogenicidade.

Segundo banco de dados sobre vacinas contra a covid-19 da McGill University, no Canadá, a vacina da CanSino já foi aprovada em nove países, principalmente na Ásia e América Latina.