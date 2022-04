Cano reacende esperança no Fluminense

Apesar da eliminação na Libertadores o Fluminense conquistou 32º título Estadual, neste início de ano, e um nome é unanimidade nas Laranjeiras: Germán Cano. Com três gols na final contra o Flamengo, o argentino mudou a perspectiva do tricolor em relação a temporada, sendo decisivo contra o maior rival. Por isso, as esperanças na Sul-Americana passam pelo atacante, que mostrou otimismo antes da estreia.

Nesta quarta-feira (06), o Flu encara o Oriente Petrolero, da Bolívia, às 19h15 no Maracanã. É o primeiro jogo da fase de grupos, que ainda conta com Junior Barranquila, da Colômbia, e o Unión Santa Fé, da Argentina. Será o primeiro desafio pela competição internacional, depois de ficar pelo caminho na fase preliminar da Libertadores. Sobre isso, Cano mostrou que o elenco aprendeu com os erros, e a conquista do último sábado (02) é uma prova disso.

“Acho que o Fluminense pode chegar muito longe. O time está trabalhando para continuar melhorando. Já treinamos agora de tarde para analisar e montar o time e vermos o que fazer na quarta-feira. Ganhamos essa taça muito importante, sobretudo para a confiança. Perdemos um pouco nesse jogo contra o Olimpia fora de casa e agora retomamos isso. Serviu de experiência para não repetirmos na Sul-Americana. O time está muito confiante e acho que o Fluminense vai brigar muito na Sul-Americana porque queremos essa taça também”, afirmou.

Depois de iniciar a preparação na manhã de hoje (04), Abel Braga deve esboçar a equipe na véspera da partida. No entanto, o desfalque de Felipe Melo é certo. O veterano vai precisar passar por uma cirurgia no joelho direito, por causa de uma lesão no menisco.

Foto: Com sorriso largo, argentino fala em entrevista coletiva ao lado da taça do Estadual