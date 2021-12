Após 10 anos fechada, a cervejaria Canecão vai reabrir, totalmente reformada. A Câmara dos Vereadores do Rio aprovou as diretrizes para a reconstrução do espaço e viabilização da obra,

O prédio, que fica em Botafogo, Zona Sul do Rio, pertence a UFRJ que em 2012 ganhou na Justiça o direito a posse do imóvel que estava alugado há décadas. No entanto, a casa permaneceu fechada desde 2012, numa crise que parece ter encontrado uma solução.

O novo projeto prevê a construção de um espaço com capacidade para 1.500 pessoas. Desde os anos 1960, o Canecão recebeu no seu palco todos os grandes astros da música brasileira e muitos nomes do rock mundial. Passaram por lá Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Djavan, Cássia Eller, Caetano Veloso, Ramones, Ray Coniff, B.B. King e muitos outros.