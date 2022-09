Candidatura de Garotinho é indeferida por unanimidade pelo TRE

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) votou nesta quinta-feira (8) e decidiu por 7 votos a 0 que o candidato Anthony Garotinho (União Brasil) não poderá concorrer ao cargo de deputado federal em 2022. O ex-governador do Rio ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O Superior Tribunal de Justiça revogou em julho a decisão que suspendia os efeitos da condenação por improbidade administrativa de Garotinho.

Condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), em 2018, o político responde a processos sobre fraudes envolvendo o Projeto Saúde em Movimento, na época em que ele era Secretário de Estado de Governo, entre 2005 e 2006. Ao todo, o esquema teria desviado R$ 234,4 milhões dos cofres públicos.

No entanto, o presidente do STJ, Humberto Martins, atendeu no último 12 de julho, um pedido da defesa de Garotinho e suspendeu os efeitos da condenação. A decisão havia restabelecido os direitos políticos de Garotinho.