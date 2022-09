Candidatos visitam Zona Oeste, Baixada e Centro do Rio em compromissos de agenda

Com o fim da terceira semana de compromissos de agenda se aproximando, com exceção do ex-prefeito Rodrigo Neves (PDT) que passou o dia gravando programa eleitoral de rádio e TV, os demais candidatos ao Governo do Estado vão cada vez mais explorando temas delicados nas ruas do Rio, como fizeram o atual governador Cláudio Castro (PL), e os deputados federais Paulo Ganime (Novo) e Marcelo Freixo (PSB) ontem (8).

O ex-prefeito de Niterói passou dia gravando programa eleitoral de rádio e TV e não esteve visitando nenhuma cidade.



Já o governador e candidato à reeleição ao Governo do Rio, Cláudio Castro (PL), anunciou que vai investir na descentralização do atendimento da rede estadual de saúde, com a reforma e a inauguração de novos hospitais. Em dois anos, durante a sua gestão, já foram repassados cerca de R$ 500 milhões para a construção e a revitalização de mais de 50 unidades de saúde. A declaração foi feita durante vistoria às obras de ampliação do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no Centro do Rio.



“Vou colocar um fim nesta verdadeira Via Sacra que muitos pacientes do interior precisam enfrentar, encarando horas de estrada dentro de uma van, muitos deles bem debilitados, para conseguir atendimento na Região Metropolitana. Para isso, estou descentralizando o atendimento da Saúde, levando unidades hospitalares para todo o território. Investindo na saúde do interior, além de melhorar o atendimento nas demais regiões, desafogamos a rede de saúde da capital”, afirmou Castro garantindo que estão sendo reformadas 24 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).



O deputado federal Paulo Ganime (Novo) se reuniu com moradores e comerciantes em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio e disse que vai investir em inteligência para combater o crime organizado, retomando os territórios dominados pelo tráfico e pela milícia.



“Retirar as barricadas, combater o roubo de rua serão prioridades no meu governo. Nós vamos investir na infraestrutura das polícias, com aquisição de equipamentos, formação policial e inteligência. Além disso, o serviço de videomonitoramento para a identificação dos criminosos será ampliado para todo o estado.O Rio de Janeiro precisa de um governador com pulso firme e coragem para enfrentar os bandidos e a milícia”, afirmou Ganime garantindo que vai reduzir a fila de cirurgias em no máximo 3 meses.

Já Marcelo Freixo (PSB) visitou pela manhã o Centro Integrado de Apoio à Mulher da Baixada (Ciam) em Nova Iguaçu, para falar sobre combate à violência doméstica e políticas públicas capazes de gerar trabalho e renda. O encontro com as mulheres residentes na Baixada foi realizado em frente ao antigo endereço do Ciam porque a sede está fechada desde 2017. Nos últimos cinco anos, nenhum governador tomou a iniciativa de compensar a perda pelo local e os serviços que eram prestados ali.



“Fizemos nosso encontro em Nova Iguaçu na frente da antiga sede do CIAM, que é o Centro Integrado de Apoio a Mulher da Baixada, porque as portas foram fechadas. Esse abandono que todos estão vendo é o retrato da falta de cuidado do atual governo com as mulheres. Nós vamos enfrentar a violência fazendo o contrário: abrindo mais portas. Vamos criar mais Delegacias das Mulheres, fazer parceria com os prefeitos para aumentar a quantidade de creches para que as mulheres tenham onde deixar os filhos quando forem trabalhar. E vamos dar qualificação profissional através do programa Bairro Prosperidade para que as mulheres tenham melhores empregos e melhores salários”, disse o candidato.



AGENDA DOS CANDIDATOS



Rodrigo Neves (PDT) – 10h – Caminhada em Petrópolis; 13h – Caminhada em Teresópolis; 15h30 – Caminhada em Nova Friburgo.

Cláudio Castro (PL) – 12h30 – Participa de sabatina no SBT; 17h – Caminhada em Itaboraí.

Paulo Ganime (Novo) – 10h -Panfletagem no Centro de Teresópolis; 13h – Visita ao Mercado de Água Quente, na Região Serrana de Sapucaia.

Marcelo Freixo (PSB) – 10h – Comício de Lula e Alckmin com evangélicos em São Gonçalo, no Clube Tamoio; 18h30 – Encontro Coalizão Negra Por Direitos, no Flamengo, Zona Sul do Rio.

Os demais candidatos não divulgaram suas agendas.