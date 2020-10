Candidatos seguem na disputa por eleitores nas ruas de Niterói e São Gonçalo

Mais uma vez os candidatos que disputam as prefeituras de Niterói e São Gonçalo escolheram atividades nas ruas para se aproximarem ainda mais dos eleitores. Além das tradicionais panfletagens, muitos também aproveitaram para falar um pouco mais sobre suas propostas para a cidade.

Axel Grael, que concorre ao cargo de prefeito pelo PDT, iniciou a manhã em um café na comunidade São José, no Fonseca. Em conversa com moradores, Grael anunciou um novo ciclo de investimentos para a Zona Norte, com a revitalização da Alameda São Boaventura e a implantação de um terminal no Caramujo.

“A cidade não fica pronta nunca. Vamos começar um novo ciclo de investimentos na Zona Norte, com a requalificação da Alameda, uma obra esperada há décadas”, disse Grael, acompanhado de seu candidato a vice-prefeito, Paulo Bagueira (SD).

Durante a tarde, Grael ainda participou de uma reunião com mulheres niteroienses, no Centro, debatendo propostas para Niterói continuar avançando e políticas públicas voltadas para a mulher.

O candidato pelo PSL, Deuler da Rocha, caminhou pelo Centro da cidade, além de passar por bairros como Fonseca e Barreto.

“O Fonseca é um bairro de extrema importância da cidade e sofre com trânsito caótico na Alameda, sofre com o rio que transborda em dias de chuva forte. Sem contar a violência no bairro. Vamos fazer o Niterói Presente ficar 24h, dando mais segurança, não só para o Fonseca e seus sub-bairros, mas para a cidade toda”, esclareceu Deuler, que à noite ainda participou de um debate.

Sergio Perdigão, candidato do PSTU, passou a tarde interagindo com os eleitores pelas redes sociais, ouvindo as reclamações de cada um.

A quinta-feira (29) de Juliana Benício foi dedicada a reuniões internas no comitê de campanha. A primeira delas foi com lideranças do Barreto, onde a candidata apresentou ações que serão feitas na área de saneamento.

“Vamos reformar as galerias antigas, assoreadas, de tamanho inadequado para o porte dos locais, que não atendem a vazão necessária, provocando alagamentos em diversos pontos”, prometeu.

Felipe Peixoto (PSD) participou de debate, onde reafirmou projetos voltados para o turismo como a instalação do teleférico no Parque da Cidade e a construção da Marina Pública em Charitas, e à mobilidade urbana, em especial, a viabilização do VLT para a cidade.

“O trânsito de Niterói está caótico, e a mobilidade é uma das nossas prioridades. Precisamos pensar em soluções. Niterói já está em conversa com a agência francesa de desenvolvimento e vamos avançar no projeto do VLT, que podemos levar do Centro à Zona Sul”.

São Gonçalo

Os candidatos que concorrem a prefeitura de São Gonçalo estiveram nos bairros do município conversando com eleitores e ouvindo as principais demandas de cada local.

Dejorge Patrício (Republicanos), conversou com moradores dos bairros Santa Luzia e Jardim Catarina, onde ouviu muito pedidos para construção de creches comunitárias na região.

“As reclamações são constantes sobre transporte público e iluminação. Temos que dar um basta nisso de uma vez por todas. Não podemos continuar sofrendo com isso”, garantiu Dejorge.

Quanto às creches, o candidato garantiu que, além de construir novas, a prefeitura tem que colocar em dia o que deve as creches conveniadas. Dejorge garantiu que basta fazer bons projetos, usar os terrenos abandonados da prefeitura e buscar recursos junto aos governos Estadual e Federal.

José Luiz Nanci (Solidariedade), candidato a reeleição, esteve com moradores do Mutuá e Porto do Rosa, levando propostas de área de lazer e esporte para os bairros. À noite ele fez uma caminhada em Neves, Boa Vista, Boaçu e Califórnia.

“O esporte deve ser aliado da educação, trabalhando conceitos de superação, empenho e autoestima. Este equipamento está servindo para toda a população local, que tem um centro esportivo completamente equipado”, afirmou o prefeito.



O candidato também garantiu que o município tem que continuar investindo na manutenção e criação de ruas que sirvam para práticas de exercícios.

“Temos vias aqui mesmo no Mutuá e no Porto do Rosa, Alcântara, Colubandê e a tradicional Jayme Figueiredo, que corta as regiões do Camarão, Porto Novo, Parada 40 e Gradim, utilizadas para a prática de caminhada e corrida. Esses movimentos são saudáveis, ajudam a manter a qualidade de vida e reúne pessoas”.

Dayse Oliveira, do PSTU, esteve reunida com operários que atuam no município para saber as principais demandas da classe.