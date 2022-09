Candidatos renovam propostas em busca de votos no Rio

Após quase três horas de debate entre os candidatos ao Governo do Estado realizado na noite da última terça-feira (27) na TV Globo, o dia foi intenso para Rodrigo Neves (PDT), Paulo Ganime (Novo), Marcelo Freixo (PSB) e Cláudio Castro (PL) em compromissos de agenda.

NEVES afirma que vai reabrir unidades dos Cieps (Fotos: Divulgação)

Dentro de um Ciep abandonado, em Nova Iguaçu, o candidato ao governo do Estado, Rodrigo Neves, falou sobre suas propostas para Educação, criticou a atual falta de gestão do governo na pasta e chamou de “tragédia social” o alto número de jovens fora da escola no Estado.

“Não podemos perder a capacidade de nos indignarmos com uma situação como esta aqui. Um Ciep abandonado, quando temos quase 40% dos jovens de 15 a 20 anos no Estado que não estudam e não trabalham. Isso é uma tragédia social, mas é também uma tragédia econômica, porque estamos deixando de formar pessoas para o mercado de trabalho e uma tragédia do ponto de vista da Segurança Pública. Isso impacta diretamente na violência, na marginalização social da juventude”, afirmou Neves garantindo que vai construir todos os Cieps abandonados no Estado, em 2023.

GANIME diz que é preciso ter coragem e pulso firme para combater a criminalidade

Pela manhã, em Bangu, Zona Oeste do Rio, o deputado federal e candidato ao Governo do Estado, Paulo Ganime disse que é preciso ter coragem e pulso firme para combater a criminalidade no Rio de Janeiro. Acompanhado da esposa Sara Ganime e apoiadores , Ganime conversou com a população sobre as propostas para a região.

“Bangu é um dos bairros que vem sendo abandonado pelo Governo do Rio de Janeiro. Transporte e Segurança são problemas graves aqui. Eu vou trabalhar do Norte ao Sul Fluminense, mas aqui na capital não podemos só pensar na Zona Sul do Rio. Tem que pensar na Zona Oeste, na Zona Norte para garantir que o Estado todo vai receber serviços públicos de qualidade na Saúde, na Educação, no transporte público e na Segurança. É preciso ter coragem e pulso firme para combater a corrupção, o tráfico de drogas e a milícia que estão se espalhando no Rio de Janeiro”, afirmou Ganime seguindo para encontro com representantes da Marinha e do setor de comércio exterior, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.

FREIXO promete prevenir desastres e criar programa de moradia na Região Serrana

Já à tarde, Marcelo Freixo esteve em Petrópolis, na Região Serrana, realizando caminhada no Centro Histórico e depois encontrou apoiadores na Casa de Portugal. Freixo foi acompanhado pelo candidato a deputado estadual Yuri Moura (PSOL), que hoje é vereador da cidade.

“Estamos na reta final de campanha e é muito importante conversar com os eleitores que ainda estão indecisos, para apresentar nossas propostas e mostrar os riscos de o nosso Estado ter mais um governador preso por corrupção”, destacou Freixo.

CASTRO visitou primeira estação pronta do Teleférico do Alemão e anunciou retomada de todo o sistema em 2023

Os moradores do Complexo do Alemão terão de volta o Teleférico no próximo ano. O anúncio de retomada do modal foi feito pelo governador e candidato à reeleição ao Governo do Rio, Cláudio Castro durante visita à Estação Bonsucesso, a primeira das seis estações com as obras de reforma concluídas. Esta primeira fase de recuperação do sistema conta com investimento de R$ 16,9 milhões e tem previsão de entrega para dezembro deste ano. Com o restabelecimento do Teleférico do Alemão, cerca de 10 mil passageiros serão beneficiados por dia.

“Aqui foi uma grande decisão de o Estado reassumir o Teleférico. Optamos por um material todo novo e o que estava em uso será reaproveitado como peças de reposição. Assim, geramos mais segurança para a população, sem falar no cabo utilizado, que agora terá o dobro de durabilidade do anterior. O Teleférico integra a comunidade ao asfalto. Retomar suas atividades é uma forma de mostrar respeito aos moradores, que, desde que os serviços foram suspensos, gastam mais tempo e dinheiro para se locomoverem”, destacou Cláudio Castro.

AGENDA DOS CANDIDATOS

Rodrigo Neves (PDT) – 10h – Caminhada calçadão de Madureira; 11h30 – Corpo a corpo na Cadeg, em São Cristóvão; 18h – Encontro na Cantareira, em Niterói.

Paulo Ganime (Novo) – 10h- Caminhada em Barra Mansa; 11h30 – Caminhada no Centro de Volta Redonda; 13h30 – Caminhada em bairros de Volta Redonda.

Marcelo Freixo (PSB) – 12h – Caminhada no Mercadão de Madureira.

Os demais candidatos não divulgaram suas agendas.