Candidatos investem no corpo a corpo na reta final

Os candidatos que concorrem à Prefeitura de Niterói estiveram, na quarta-feira (04), em bairros como Jurujuba, Ingá, e na Região Oceânica levando suas propostas e ouvindo dos moradores o que cada local precisam melhorar. A medida que as eleições se aproximam, os prefeitáveis estreitam ainda mais o contato com os eleitores

Ao lado do deputado federal Carlos Jordy, o candidato Allan Lyra (PTC) começou a quarta-feira visitando o bairro de Jurujuba, onde pode observar as condições de trabalho dos pescadores. Em seguida almoçaram no Mercado São Pedro, na Ponta D’Areia. Na parte da tarde, Allan Lyra e o secretário da Pesca, Jorge Seif Jr., visitaram a Ilha da Conceição para também ouvirem as demandas dos pescadores de lá.

“Pedi ao secretário que trouxéssemos para Niterói, o ‘Escritório da Pesca’. O objetivo é facilitar o acesso aos trâmites burocráticos da pesca, que incluem desde a retirada de carteirinhas de pescador, até o pedido de licenças para embarcações e o envio de documentos”, disse o candidato.

Moradores do Morro do Palácio receberam o candidato Axel Grael (PDT) com um café da manhã no, no Ingá. O Morro do Palácio foi uma das comunidades que receberam cerca de R$ 500 milhões em obras de contenção de encostas realizadas na cidade nos últimos oito anos.

“A gestão do Rodrigo olhou para todas as regiões da cidade, mas principalmente para as comunidades. Investimos em obras de contenção de encostas, que salvam muitas vidas. Me comprometo a continuar com esse olhar, trazendo um novo ciclo de investimentos para as comunidades”, explicou Grael.

No início da tarde, o candidato à Prefeitura almoçou com esportistas de Niterói. No encontro, Grael falou sobre a sua relação com o esporte e sobre a importância de ações de incentivo.

“Sempre tive o esporte como uma ferramenta para desenvolver ações sociais e de transformação. Há 22 anos, eu e meus irmãos criamos o Projeto Grael, que já beneficiou mais de 20 mil jovens. O esporte é capaz de transformar. Mais de 800 jovens já foram inscritos nos programas esportivos de lá. Agora, vamos investir na Nova Concha Acústica, com um ginásio de padrão internacional para atrair competições para Niterói”, declarou Grael.

Uma caminhada na Região Oceânica marcou o início do dia do candidato Felipe Peixoto (PSD). Ele interagiu com comerciantes e moradores no trevo de Itacoatiara e na praça do Engenho do Mato, onde afirmou seu compromisso de municipalizar o Ciep Ruy Frazão Soares.

Na sequência, Felipe caminhou por ruas de Várzea das Moças e Rio do Ouro, reforçando a construção de um terminal rodoviário de integração na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) e anunciando a revisão junto ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea) do licenciamento do cemitério de Várzea.

“A municipalização do Ciep do Engenho do Mato é uma antiga reivindicação dos moradores que agora será atendida. Precisamos levar educação para todos os cantos da cidade”, disse Felipe.

Na caminhada por Várzea, Felipe destacou que em seu governo vai cuidar de toda a cidade.

“Vamos levar melhorias a todos os bairros, sem privilegiar uma região ou outra. Para isso continuarei indo às ruas ouvir as demandas e tirar do papel projetos que de fato melhorem a qualidade de vida da cidade como um todo. Hoje (ontem) mesmo estou aqui reafirmando o meu compromisso para acabar com o caos do trânsito das redondezas. Niterói recebe centenas de ônibus intermunicipais, sobretudo pela RJ-106, e por isso a necessidade de um terminal para integrar o volume de veículos de Maricá e de São Gonçalo, diminuindo o número de ônibus rodando pela cidade”, destacou.