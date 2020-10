Candidatos gonçalenses levam propostas a todos os cantos da cidade

Segue intensa a agenda dos prefeitáveis de São Gonçalo. Na quinta-feira (8) o dia foi permeado de andanças pelos bairros do segundo município do estado em número de eleitores. Roberto Sales (PSD) fez gravações em frente ao Hospital da Mãe, localizado no bairro do Colubandê, cuja construção está inacabada há cerca de três anos. “Saúde e segurança são prioridades em meu governo. Chega de só amigo de político conseguir rapidez na marcação de consultas e exames na rede pública”, disparou.

Dimas Gadelha (PT) se dividiu entre reuniões com a equipe de campanha para traçar as atividades dos próximos dias e visitas aos bairros de Maria Paula e Engenho do Roçado, onde conversaram com moradores.

“Precisamos garantir mais mobilidade em São Gonçalo, implantar ciclovias e também criar consórcios intermunicipais para ajudar a integrar as cidades da região de uma forma mais organizada. Vamos criar as ‘rotas vermelhas’, trechos com ônibus gratuitos para a população. Vamos criar, para isso, a Empresa Municipal de Transportes, que será responsável por reorganizar os fluxos e integrar melhor os bairros. Hoje a passagem da cidade é uma das mais caras do país e é preciso mudar essa situação”, falou.

Capitão Nelson (Avante) reservou algumas horas da quinta-feira para se reunir com funcionários de algumas empresas da cidade. O prefeitável também esteve em seu comitê pela manhã, no bairro de Vista Alegre, atendendo à população, como já faz diariamente. Ao meio dia, o candidato ao Poder Executivo municipal visitou Guaxindiba, onde conversou com empresários e funcionários de uma fábrica, repetindo a mesma ação em outra iniciativa privada do bairro do Rocha.

“Segurança e desenvolvimento econômico são temas diretamente ligados. Precisamos expandir o Programa Segurança Presente, que foi uma conquista que tive enquanto deputado estadual representando São Gonçalo na Alerj. Desta forma, vamos atrair investidores para a nossa São Gonçalo e, consequentemente, aumentar a arrecadação do nosso município”, afirmou o ex-deputado estadual e vereador licenciado, que à noite ainda participou de encontros com moradores dos bairros de Nova Cidade, Brasilândia, Jardim Catarina e Alcântara.

Dayse Oliveira (PSTU) mais uma vez interagiu com eleitores por meio das redes sociais, respondendo a perguntas expondo pontos de seu programa de governo para a cidade.

Durante a noite, participou de uma plenária virtual em defesa dos serviços públicos e contra a reforma administrativa.

“É urgente organizar a classe trabalhadora para enfrentar esses ataques, unificando as categorias em defesa do funcionalismo e dos serviços públicos básicos. E, nesse sentido, a nossa saída tem de ser para uma outra sociedade”, defendeu Dayse Oliveira.

Delegado federal quer comandar Rio Bonito

Com 174 anos de fundação e pouco mais de 67 mil habitantes, Rio Bonito tem dez postulantes ao cargo maior do Executivo municipal. Desde o primeiro dia da campanha oficialmente autorizada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em 27 de setembro, os candidatos à Prefeitura riobonitense circulam pelos bairros apresentando suas propostas à população. Um deles é o advogado e delegado Rogério de Souza Luz, de 47 anos, natural da cidade, concursado da Secretaria de Educação do Estado, das polícias civis de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, onde atua há 14 anos.

“Sou um dos delegados mais operacionais em atividade no Brasil, com mais de 100 missões de campo ao longo da carreira e mantendo mais de 100% de aproveitamento nas investigações sob minha presidência nos últimos três anos”, destaca ele, que já coordenou diversas missões, dentre as quais a Operação Mico-Leão, de combate à caça ilegal nas reservas federais de Silva Jardim e Casimiro de Abreu, e a Operação Arreica, tendo como alvo a Prefeitura e Câmara de Vereadores de Silva Jardim. “Em mais de 25 anos de serviço público, dos quais 23 na segurança pública, nunca fui punido ou respondi a qualquer processo disciplinar ou judicial”, garante.