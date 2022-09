Candidatos fortalecem propostas a dez dias das eleições

Com as eleições se aproximando, cada dia de agenda cumprida pelos candidatos ao Governo do Estado é a certeza do dever cumprido para cada um deles. Dessa forma, nesta quinta-feira (22), Rodrigo Neves (PDT), Marcelo Freixo (PSB), Paulo Ganime (Novo) e Cláudio Castro (PL) buscaram apoio do eleitorado intensificando propostas nas cidades visitadas no Rio.

NEVES se encontrou com apoiadores e apontou soluções para problemas dos trens urbanos (Fotos: Divulgação)

O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), candidato a governador, visitou estação da Supervia e disse que retomada dos trens expressos, segurança nas estações e garantia de acessibilidade são medidas urgentes. De acordo com Neves, o abandono da malha ferroviária é um velho e conhehico problema do carioca e apontou soluções para resolver os graves problemas do sistema.

“Vamos acabar com o descaso da Supervia e do Governo do Estado com a população da Zona Oeste, da Baixada Fluminense e do subúrbio do Rio. Vamos retomar os trens expressos nos ramais de Santa Cruz e Japeri em todos os horários, vamos garantir banheiros nas estações e melhorar as plataformas com acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência”, afirmou Neves.

O pedetista também abordou a questão da segurança nas estações e ao longo da via férrea e não descartou a possibilidade de encampar a Supervia, ou seja, retomar temporariamente a concessão para a gestão direta do Estado, com a finalidade de garantir melhorias no serviço.

“Vamos garantir a segurança, que é uma tarefa básica do Estado, para que não haja mais roubo da fiação dos trens, rotina que faz o povo sofrer com a constante paralisação do serviço. O bom funcionamento do transporte público é necessário para que possamos interligar a Região Metropolitana por trens, metrô, ônibus e barcas”, concluiu Neves.

FREIXO promete aumentar salário mínimo para R$ 1.585 no Rio

Já o candidato a governador Marcelo Freixo (PSB) realizou caminhada no calçadão do Méier, na Zona Norte do Rio, acompanhado pelo candidato ao Senado Alessandro Molon (PSB). O candidato falou com a população sobre propostas para gerar emprego, fortalecer os empreendedores e garantir segurança.

“Meu primeiro ato como governador será aumentar o salário mínimo regional para R$ 1.585, que está congelado desde 2019, quando Witzel e Castro assumiram o governo. Nós também vamos criar a Casa do Empreendedor, para dar apoio aos micro e pequenos empresários com linhas de crédito, qualificação profissional e assistência jurídica e administrativa”, afirmou Freixo.

O pessebista também falou sobre a necessidade de dar mais segurança aos frequentadores e aos lojistas do calçadão. “Vamos atuar com firmeza para botar bandido na cadeia, para que as pessoas possam trabalhar e prosperar em paz”, finalizou Freixo.

GANIME apresentou propostas para geração de emprego e renda na Baixada Fluminense

O deputado federal e candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Ganime (Novo) se reuniu com pastores em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Acompanhado da esposa e apoiadores, o candidato apresentou propostas de geração de emprego e renda para a região.

“A gente tem que trazer emprego para a Baixada. Aqui tem polos industriais relevantes, mas por conta da alta carga tributária e da violência, as empresas acabam saindo daqui. É importante também resolver o problema da BR com infraestrutura pra melhorar o trânsito e atrair investimentos”, afirmou Ganime.

O candidato também falou dos problemas no transporte da Baixada. “A gente vai fazer a ligação do metrô da Pavuna até Belford Roxo fazendo com que os trabalhadores cheguem mais confortáveis e na hora certa. O Bilhete Único que hoje só tem duas “pernas” vão ter três “pernas” para o trabalhador com um valor acessível”, conclui Ganime seguindo para uma caminhada no Calçadão de Campo Grande onde conversou com comerciantes e moradores da Zona Oeste do Rio.

CASTRO anuncia reforma e construção de mais de 15 unidades de saúde

Por fim, o governador e candidato à reeleição ao Governo do Rio, Cláudio Castro (PL), afirmou que vai construir mais de 15 hospitais estaduais e investir na qualificação da rede de urgência e emergência. Entre as unidades que serão inauguradas, o governador destacou o Hospital do Câncer, na Região Serrana, o Rio Imagem da Baixada, em Nova Iguaçu, os hospitais da Mulher e da Criança, em Belford Roxo, o Hospital de Cardiologia, em Duque de Caxias, e o Complexo Hospitalar de Miguel Pereira.

Além disso, Castro prometeu que vai reformar os hospitais Azevedo Lima, em Niterói, Getúlio Vargas, na Capital, e Roberto Chabo, na Região dos Lagos. O anúncio foi feito, nesta quinta, durante visita ao Centro de Trauma do Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, referência nacional no atendimento a múltiplos traumas.

Única unidade do Brasil que reúne infraestrutura e tecnologia voltadas para urgência e emergência em um só espaço, o hospital possui 243 leitos e um moderno centro de imagens. O Alberto Torres atendeu a mais de 50 mil pessoas, tendo realizado mais de 490 mil exames laboratoriais, 50 mil de imagens e mais de 15 mil cirurgias apenas no primeiro semestre de 2022.

“O Hospital Alberto Torres é uma referência para o Brasil e a minha proposta é levar esse atendimento de qualidade também para o interior, fazendo com que todas as regiões possam contar com centros desse porte, em diversas especialidades, evitando assim que as pessoas precisem percorrer longas distâncias em busca de atendimento de qualidade. Além disso, estamos implantando as bases descentralizadas do Samu, para que os pacientes possam ser atendidos dentro da hora mágica, que é o período de atendimento em que eles têm mais chance de sobreviver, sem nenhuma sequela”, afirmou o governador.

O Hospital Alberto Torres também é a unidade da rede com maior número de captação de órgãos para transplantes, tendo realizado mais de 70 captações no 1° semestre, e possui expertise para realizar a captura da doação de pulmão. Por conta do grande número de doações, o hospital criou o Jardim do Doador, espaço destinado para que os parentes de doadores de órgãos possam plantar mudas de jasmim, em referência aos órgãos vivos transplantados de seus entes queridos.

“A equipe de transplantes do Hospital Alberto Torres realiza um trabalho de excelência e fez deste complexo o maior centro de captação de órgãos do estado. Isso foi possível graças também à política que adotei de colocar todos os helicópteros, quando não estão em uso, 100% voltados para o trabalho na captação de órgãos, o que ajudou a tirar o Rio de Janeiro das últimas posições do país em doações de órgãos para a terceira colocação”, concluiu Castro.

AGENDA DOS CANDIDATOS

Rodrigo Neves (PDT)- 11h – Caminhada em Cabo Frio; 18h – Lançamento do Programa para a Juventude em Niterói.

Marcelo Freixo (PSB) – 11h – Caminhada no centro de Magé; 13h – Caminhada em Teresópolis; 16h – Caminhada em Nova Friburgo.

Paulo Ganime (Novo) – 14h – Corpo a corpo em Paraty; 16h – Reunião com apoiadores em Angra dos Reis.

Cláudio Castro (PL) – 11h – Encontro com vereadores no Clube Monte Líbano, na Lagoa.

Os demais candidatos não divulgaram suas agendas.