Candidatos esquentam corrida eleitoral em São Gonçalo

Irma Lasmar

E a semana dos prefeitáveis de São Gonçalo recomeça agitada. A terça-feira (13) foi de mais caminhadas pelas ruas da cidade, encontros com lideranças comunitárias, reuniões setoriais, divulgação em redes sociais, interatividade com os eleitores. A expectativa dos candidatos ao cargo maior do Executivo gonçalense é de convencer o eleitorado da qualidade de suas propostas de governo.

Isaac Ricalde (PcdoB) panfletou na feira do Rio do Ouro, visitou projetos sociais acompanhado de apoiadores, reuniu-se com candidatos a vereador pelo partido em Vista Alegre e Guaxindiba e ainda se encontrou com a equipe do evento Baile das Antigas no Pacheco.

Dayse Oliveira (PSTU) novamente focou no poder da internet, interagindo com eleitores pelas redes sociais, respondendo a perguntas e expondo pontos de seu programa de governo para a cidade.

Capitão Nelson (partido Avante) atendeu a população em seu comitê, localizado no bairro de Vista Alegre, como já é praxe todas as manhãs. À tarde, visitou uma empresa no bairro da Lagoinha para apresentar suas propostas aos operários e empresários.

Em corpo a corpo nas ruas, ele percorreu a Brasilândia, apresentando suas propostas à população. A agenda só terminou à noite, após mais uma reunião de moradores em seu comitê.

Ampliar os convênios dos programas de infraestrutura junto aos governos Estadual e Federal para avançar com mais obras de pavimentação, drenagem e redes de água e esgoto foi a promessa do prefeito de São Gonçalo e candidato à reeleição, José Luiz Nanci (Cidadania), durante visita aos bairros Guaxindiba, Santa Luzia e Lagoinha. À noite, ele teve reuniões com lideranças politicas na Lagoinha e no Zé Garoto.

Nanci lembrou aos eleitores que quando assumiu o governo, em janeiro de 2017, encontrou paradas as obras de infraestrutura em parceria com o Ministério das Cidades. O programa contemplava mais de 100 ruas dos bairros Guaxindiba, Jardim Miriambi, Laranjal, Arsenal e Tribobó.

O candidato aproveitou ainda o bate-papo para falar de algumas ações realizadas na área da Saúde.