Candidatos de Rio Bonito expõem suas propostas para a população

Irma Lasmar

Com 174 anos de fundação e pouco mais de 67 mil habitantes, Rio Bonito tem dez postulantes ao cargo maior do Executivo municipal. Desde o primeiro dia da campanha oficialmente autorizada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no dia 27 de setembro, os candidatos à Prefeitura riobonitense circulam pelos bairros mostrando suas caras e suas propostas à população. Um deles é o advogado e delegado Rogério de Souza Luz (PDT), de 47 anos, natural da cidade, concursado da Secretaria de Educação do Estado, das polícias civis de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, onde atua há 14 anos.

“Sou um dos delegados mais operacionais em atividade no Brasil, com mais de 100 missões de campo ao longo da carreira e mantendo mais de 100% de aproveitamento nas investigações sob minha presidência nos últimos três anos”, destaca ele, que já coordenou diversas missões, dentre as quais a Operação Mico-Leão, de combate à caça ilegal nas reservas federais de Silva Jardim e Casimiro de Abreu, e a Operação Arreica, tendo como alvo a Prefeitura e Câmara de Vereadores de Silva Jardim. “Em mais de 25 anos de serviço público, dos quais 23 na segurança pública, nunca fui punido ou respondi a qualquer processo disciplinar ou judicial”, garante.