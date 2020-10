Candidatos de Niterói e São Gonçalo conversam com a população nas ruas

Camilla Galleano

Faltando pouco mais de duas semanas para as eleições, os candidatos a prefeito intensificam cada vez mais as agendas de campanha nas ruas, buscando o contato direto com os eleitores para apresentarem suas propostas. Em Niterói, Deuler da Rocha, que é candidato pelo PSL, passou a manhã da quarta-feira (28) de campanha nos bairros Pé Pequeno, Santa Rosa e Jardim Icaraí. Durante a caminhada, ouviu demandas dos comerciantes que sofrem com a crise econômica causada pela pandemia.

“É triste vermos em Niterói esse massacre econômico, com tantas lojas fechando, e quem se arrisca abrindo seu estabelecimento não tem o apoio necessário para passar por esse momento crítico. Teremos uma política de recuperação plena da economia da cidade, temos mecanismos para fomentar isso”, garantiu Deuler.

À tarde, o candidato esteve ouvindo os eleitores na estação das Barcas, no Centro de Niterói.

O candidato do PTC, Allan Lyra, que será entrevistado hoje por A TRIBUNA, começou seu dia em reunião com empresários e lojistas, onde pode ouvir demandas do setor e apresentar suas propostas. No período da tarde esteve presente na Santa Missa para celebrar o dia de São Judas Tadeu, um dos santos de sua devoção.

Ao fim da tarde, retornou às ruas de Icaraí para panfletar e buscar apoio da população local. Ainda participou ainda da carreata de São Judas Tadeu.

“Frequentava diariamente a Paróquia de São Judas Tadeu, onde o padre Carmine Pascale me acolheu como um filho. Certamente conto com a intercessão de São Judas durante a campanha”, afirmou.

Da coligação União por Niterói, o candidato a prefeito Axel Grael do PDT, esteve na região de Maria Paula e na Zona Sul da cidade. Durante o café da manhã e mais tarde em caminhada, Grael conversou com moradores sobre seus compromissos de campanha, como manter o Programa Renda Básica até a chegada da vacina contra o novo coronavírus.

“Com o prefeito Rodrigo Neves, tivemos uma gestão que mudou Niterói. No meu governo, o Programa Renda Básica será estendido até a chegada da vacina, para que as famílias possam passar por esse momento de pandemia com mais tranquilidade”, garantiu.

O candidato Sérgio Perdigão, do PSTU, fez sua primeira aparição como candidato a prefeito após a decisão do TRE de indeferir a candidatura da Danielle Bornier. Ele participou da live do Jornal A TRIBUNA, onde apresentou suas propostas aos eleitores.

“Precisamos tirar Bolsonaro do governo para acabar com essa democracia dos ricos. Nós vamos governar para o trabalhador através dos Conselhos Populares”, disse.

SÃO GONÇALO

O candidato a prefeito de São Gonçalo, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Dimas Gadelha, fez uma caminhada e panfletagem na quarta-feira (28) nos bairros Boa Vista, Laranjal e Marambaia. Ele também participou de lives com candidatos da coligação e reuniões.

Dimas aproveitou para lembrar o Dia do Servidor Público.

“É o servidor que permite a continuidade das políticas públicas e, por isso, precisa ser prioridade. Servidor tem que ser tratado com respeito e dignidade. Parabéns, servidor, pela sua luta e dedicação a São Gonçalo”, declarou o candidato.

O candidato a reeleição em São Gonçalo, José Luiz Nanci, esteve no bairro Amendoeira apresentando suas propostas sobre a área de lazer, esporte e cultura. Prometeu também mais circuitos esportivos como o que está sedo construído no bairro Jardim Catarina.

“É muito gratificante ver a população nas áreas públicas participando das aulas de ginástica e esporte”.

O prefeito também falou sobre a ampliação dos consultórios de fisioterapia nas unidades de saúde. “Levamos o serviço até PAMs, postos e abrimos uma clínica de referência no bairro de Nova Cidade. Vamos continuar avançando com o projeto que desde 2017 já atendeu mais de 300 mil pessoas”.

Issac Ricalde, que concorre à prefeitura pelo PCdoB, esteve durante toda a manhã no bairro Alcântara. Ouvindo da população o que falta nas principais áreas como saúde e educação.