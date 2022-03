Candidatos aprovados em concurso serão convocados em Niterói

Será publicada nesta sexta-feira (11), no Diário Oficial do Município a homologação do concurso realizado pela Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin).

A convocação dos aprovados na seleção terá início na segunda quinzena de março. O processo seletivo foi iniciado em 2020 e precisou ser adiado por conta das restrições impostas no período da pandemia do coronavírus. Foram oferecidas 175 vagas, sendo 150 para gari, e disponibilizadas oportunidades para motorista e operador de máquinas pesadas. Segundo a Clin, a previsão é que ainda no primeiro semestre deste ano todos os aprovados já estejam atuando na manutenção na cidade.

“Estamos felizes com esse reforço tão importante em nosso quadro de funcionários. Nosso objetivo é manter o padrão de qualidade dos serviços prestados pela empresa e levar mais qualidade de vida à população de Niterói”, afirmou o presidente da Clin, Luiz Carlos Fróes.